Vers une crise du logement à Montréal?

La Montréalaise Jacinthe Labelle n’a que quelques jours pour trouver un 4 1/2 pour sa fille et elle. Elle ne trouve rien à moins de 1200 $ par mois.

Je passe énormément de temps là-dessus, raconte Jacinthe Labelle. Jour et presque nuit, parce que j’en fais de l’insomnie.

Mme Labelle explique que lorsqu’elle trouve un appartement qui lui convient, elle ne réussit même pas à le visiter tant la demande est grande.

Il y a beaucoup d’appartements, mais il y a tellement de gens qui répondent en même temps, des centaines de personnes, qu’en une seconde, l’appartement est parti , dit-elle.

Gaétan Roberge, du Comité logement Ville-Marie, a constaté cette crise du logement depuis un certain temps.

Plus on avance dans le temps, plus on a d’appels. Les gens sont en panique. Il n’y a pas de logements à louer. Quand on en trouve, ils sont soit très chers, soit en très mauvais état. Et, en plus, on parle beaucoup de discrimination systémique ces temps-ci, et il y en a aussi en matière de logement. Si on est une famille avec des enfants, si on reçoit de l’aide sociale ou qu’on est chômeur, on a encore plus de difficulté à se trouver un logement , explique-t-il.

M. Roberge indique que son comité et la Ville de Montréal considèrent que la situation, en matière de chiffres, est semblable à la crise vécue en 2002. Donc, c’est très sérieux , dit-il.

Pour le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Hans Brouillette, les prix ne sont pas près de baisser.

La demande met une pression sur les prix, parce que ça crée une rareté. Dites-vous que c’est impossible pour les propriétaires d’avoir des prix que les gens ne peuvent pas payer, parce que s’ils ne trouvent pas preneurs, ces logements vont rester vacants , affirme-t-il.

Tant qu’il y aura de la demande, tant que les gens seront prêts à payer, les prix vont demeurer élevés. Hans Brouillette, porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec

De son côté, la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec soutient qu'en raison de la crise de la COVID-19, le taux d'inoccupation des logements durant la deuxième semaine de juin a augmenté de façon significative pour atteindre 1,9 %, notamment en raison de la baisse de la demande touristique pour des logements Airbnb.

Cependant, cela n’a pas permis aux chercheurs de logement de trouver leur compte.

Avec les informations de René Saint-Louis