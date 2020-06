Les visites dans les CHSLD du Saguenay-Lac-Saint-Jean permises samedi

Québec a autorisé jeudi les visites des membres de la famille et les sorties des résidents, mais le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean les autorisera seulement samedi.

Les équipes de prévention et contrôle des infections se sont réunies vendredi pour peaufiner les mesures de protection qui seront mises en place dans ces établissement. Ce délai permettra d'assurer un maximum de sécurité pour les résidents, explique Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est certain que c'est une nouvelle que les familles attendaient depuis un moment. On peut comprendre que ça peut faire pour certains plusieurs mois qu'ils n'ont pas vu leurs proches. On prend le temps de bien faire les choses pour s'assurer que tout se passe bien, mais rapidement ils vont pouvoir voir leur famille , a-t-elle annoncé.

Des restrictions demeurent toutefois pour les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée qui ont toujours des cas actifs de COVID-19. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le dernier patient infecté a été déclaré rétabli cette semaine au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la Colline à Chicoutimi-Nord.

Amélie Gourde, porte-parole du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean Photo : Radio-Canada

Permis dans les résidences privées

Dans les résidences privées, les visites sont déjà permises.

Mais les visiteurs doivent respecter certaines règles, comme le port du masque, ils ne peuvent pas avoir de contacts physiques avec les résidents et il leur est interdit de fréquenter les aires communes.

Johanne Larouche, copropriétaire de la résidence Quatre saisons à Chicoutimi, a eu à rappeler les règles à certains visiteurs et résidents. Ce matin, j'ai eu quelqu'un qui est venu voir sa mère et leur réflexe a été : "Je vais te coller." Je lui ai dit : "Non, vous ne pouvez pas encore. C'est encore le deux mètres de distanciation, le masque, on n'est pas rendu là. Moi aussi j'ai hâte de voir mon père et de le coller, mais on n'est pas rendu là." Peut-être que ça va s'en venir, mais le contact physique n'est pas encore là. Là, c'est le visuel , a-t-elle raconté.

Selon des informations de Louis Martineau