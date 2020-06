Hôpital de Campbellton : une médecin qui a exprimé des inquiétudes « se rétracte »

La Dre Vona MacMillan, la seule employée qui a accepté de parler à visage découvert aux médias, a affirmé jeudi qu’elle était un peu nerveuse à l’idée de commencer à travailler dans l’unité COVID-19 de Campbellton.

Plusieurs employés avaient déjà témoigné leurs inquiétudes sous le couvert de l’anonymat, puisque leur employeur, le Réseau de santé Vitalité, leur avait explicitement demandé de ne pas s’adresser aux médias.

La Dre MacMillan a dit jeudi en entrevue qu’elle croyait que quelque chose ne tournait pas rond dans les protections prises par l’hôpital, alors que 10 employés ont contracté la COVID-19. Elle disait qu’elle comptait apporter son propre masque N95 pour s’assurer de toujours pouvoir en porter un.

Or, voilà qu’elle retire ses mots moins de 24 h plus tard, du moins dans la version officielle de son employeur. Dre Vona MacMillan souhaite se rétracter à la suite de ses déclarations publiques d’hier à Radio-Canada sur le port du masque N95 et les mesures de sécurité à l’Hôpital Régional de Campbellton , peut-on lire dans la déclaration envoyée aux médias vendredi.

Je reconnais que mes propos d’hier étaient erronés. C’est la raison pour laquelle je souhaite les retirer et rectifier les faits , a écrit Vitalité, citant la médecin.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Le communiqué de presse qu'a envoyé le Réseau de santé Vitalité, vendredi après-midi. Photo : Capture d’écran

La Dre MacMillan reconnaît que le port du masque N95 de façon continue lors de soins à des patients atteints de la COVID-19 n’est ni nécessaire ni recommandé. Comme le spécifient les normes de l’Agence de la santé publique du Canada, le port du masque N95 est requis lors d’interventions médicales générant des aérosols (IMGA) et c’est ce qui est appliqué à l’Hôpital Régional de Campbellton.

Le communiqué de presse se termine avec des excuses auprès de l’employeur.

Je m’excuse auprès du Réseau de santé Vitalité, de mes collègues médecins et de la population si mes propos d’hier ont causé de l’inquiétude. Je peux vous assurer que toutes les mesures sont prises afin d’assurer un milieu de travail sécuritaire pour les employés et les patients de l’Hôpital Régional de Campbellton.

La médecin craignait des sanctions

CBC/Radio-Canada n’a pas pu joindre la Dre MacMillan après la publication de cette déclaration, mais lors de son entrevue jeudi, elle a admis qu’elle pourrait être sanctionnée pour s’être exprimée publiquement sur ses conditions de travail.

Les autres travailleurs de la santé de l'hôpital sont tous à peu près sur la même longueur d'onde , a-t-elle déclaré. Nous n'avons pas le sentiment d'être traités de manière équitable.

Pour moi, je suis ici pour la communauté et pour mes patients, et je pense qu'il est suffisamment important que cette communauté soit entendue.

Les médecins devraient pouvoir s'exprimer, croit la Société médicale du Nouveau-Brunswick

Le président de la Société médicale du Nouveau-Brunswick a dit vendredi, à la suite de la déclaration, qu’il appuyait se rangeait derrière les médecins qui expriment leurs opinions.

La Société médicale du Nouveau-Brunswick soutient les médecins qui expriment des opinions cliniques sur la pandémie de COVID-19 , a indiqué le Dr Chris Goodyear par courriel.