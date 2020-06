Une application de tourisme virtuel interactive s'amène à Sault-Sainte-Marie

L’application nommée On this spot permet d’admirer des photos et des tableaux historiques de Sault-Sainte-Marie et de les comparer avec un point de vue contemporain.

En tout, ce sont 100 photos et tableaux, qui dépeignent des scènes entre le début des années 1800 et 1950 qui seront accessibles.

À l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une tablette, les visiteurs pourront consulter une carte interactive qui leur permettra de comparer l’image avec la réalité.

L’application va aussi proposer quatre tours guidés à pied de Sault-Sainte-Marie.

Le directeur général du musée de Sault-Sainte-Marie s’est dit très heureux de voir son musée collaborer avec cette application, qui est aussi présente dans plusieurs villes à travers le monde.

D’autres villes canadiennes comme Toronto, Vancouver et Winnipeg sont déjà présentes dans l’application.