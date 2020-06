Un parasite nuisible fait son apparition dans des ruches en Estrie

Le petit coléoptère de la ruche (PCR) a officiellement été détecté en Estrie, dans les MRC de Memphrémagog et de Coaticook.

Selon le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), des ruches en provenance de l’Ontario ont été introduites sans autorisation au Québec par un fournisseur de la Montérégie à la fin du mois de mai. Résultat, le parasite, qui peut voler jusqu’à 10 km de distance, a réussi à s’implanter dans plusieurs habitats d’abeilles.

Ce petit coléoptère peut causer de gros dégâts dans une ruche. Il va y entrer, pondre ses oeufs et par la suite les larves vont aller dans le miel et ça peut faire fermenter le miel qui ne sera plus bon pour la consommation. Le miel deviendrait amer , s’inquiète Carole Huppé, propriétaire de la miellerie Lune de Miel, à Stoke.

Carole Huppé a 400 ruches réparties dans les Cantons de l'Est et au Saguenay-Lac-saint-jean pour la pollinisation des bleuets. Tout le monde est à risque maintenant. C’est beaucoup de surveillance. Si on en trouve, il faut les détruire tout de suite , poursuit-elle.

Si des apiculteurs en trouvent dans leurs ruches, ils doivent informer obligatoirement le MAPAQ fait savoir Mme Huppé. Ils vont nous donner toutes les directives à suivre afin d’avoir moins de contamination possible à la grandeur de la province , souligne-t-elle.

On ne sait pas dans quelles ruches [ce parasite] se trouve. Il peut y en avoir un peu partout. Pas seulement chez les apiculteurs professionnels. Carole Huppé, propriétaire de la miellerie Lune de Miel, à Stoke

Pour l'instant, ses ruches sont intactes, mais l’apicultrice effectue une surveillance accrue. Cette situation l'inquiète d'autant plus, car elle affirme que les ruches produisent de moins en moins en raison des maladies et des pesticides et deviennent donc moins rentables.

L'association des apiculteurs et des apicultrices du Québec tente d'appuyer les producteurs. Lorsque l'insecte est détecté, elle recommande de brûler la ruche infestée. L’association a fait savoir qu’il n'était pas exclu que des poursuites judiciaires soient entamées.