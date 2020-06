Céline Dion, la chanteuse la plus populaire en France 

Plus de 35 ans après ses débuts en France, la diva d’origine québécoise occupe encore une place de choix dans le cœur des Français et des Françaises. Un récent sondage place Céline Dion en 9 e position du classement des artistes que les gens préfèrent en France.

Pour la troisième année consécutive, le site de musique RIFFX a publié le baromètre des artistes les plus appréciés dans l’Hexagone  (Nouvelle fenêtre) . Le sondage, réalisé par YouGov pour le compte de la banque Crédit Mutuel, a été effectué du 1er au 2 juin à partir d’un échantillon de 1006 personnes représentatives de la population française , peut-on lire sur le site de RIFFX.

Première femme à faire son apparition dans le classement, Céline Dion arrive en neuvième place. Deux autres Canadiennes se sont également taillé une place parmi les 100 artistes choisis par le public, soit Coeur de Pirate en 46e position et la belgo-canadienne Lara Fabian en 58e position.

Les cinq premières places du palmarès appartiennent cette année à des hommes, avec Jean-Jacques Goldman en tête du classement pour une troisième année consécutive.

En effet, 33 % des personnes sondées ont désigné le chanteur de 68 ans, par ailleurs un fidèle collaborateur de Céline, comme leur artiste préféré. Il est suivi du groupe Indochine, de Francis Cabrel, du rappeur Soprano et du Belge Stromae.

Parmi les autres artistes mentionnés dans ce palmarès composé aux deux tiers d’hommes, on peut souligner la présence de Daft Punk (14e), Patrick Bruel (19e), Christophe Maé (34e), Christine and the Queens (44e), Zaz (47e), Françoise Hardy (50e), Vanessa Paradis (63e), Bob Sinclar (68e) et Charlotte Gainsbourg (95e).