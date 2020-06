Les grands-parents de Thomas Audet toujours sans réponses quatre ans plus tard

L'enquête policière est terminée. Mais toujours aucune accusation n'a été déposée. Résultat, le rapport du coroner se fait lui aussi attendre.

Quatre longues années se sont écoulées depuis la mort subite de Thomas Audet le 18 juin 2016 à Saguenay. Quatre ans de tourmente pour les grands-parents qui n'ont toujours pas de réponses à leurs questions.

La seule chose qui a été franche et qui nous a été dite ici, c'est par deux enquêteurs. Ils nous ont dit : "Thomas a reçu un coup à l'abdomen et c'est ça qui a causé sa mort." C'est la seule chose qu'on a sue par des autorités. André Simard, grand-père de Thomas Audet

Malgré des indices de négligence et un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) un mois avant le drame, le bambin de 22 mois demeurait toujours dans sa famille. La DPJDirection de la protection de la jeunesse a d'ailleurs été sévèrement blâmée pour sa mort. La famille a intenté une poursuite d'un million de dollars contre le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais aucune accusation criminelle n'a encore été déposée. L'enquêteur assigné au dossier à la Sûreté du Québec (SQ) a changé trois fois en quatre ans.

Quand le dossier était prêt à être traité, les enquêteurs étaient mandatés pour traiter un autre dossier, on s'est fait dire ça deux fois dans la dernière année, a poursuivi le grand-père. Ce n'était pas important Thomas, mais pour nous autres ça l'est. Pour nous autres, on est blessés, on cherche à comprendre, on cherche à savoir, mais on ne veut pas nous dire. On a hâte de voir la lumière au bout du tunnel .

L'enquête policière est terminée depuis l'automne. La SQSûreté du Québec a transféré le dossier à la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui n'a pas encore complété son analyse. Un dénouement était attendu à la mi-mars, mais avec la pandémie, les délais se sont encore prolongés. On commence à avoir notre voyage. Ça fait quatre ans qu'on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est intervenu dans la mort de Thomas. Pourquoi ça a pris autant de temps? C'est inimaginable. Qu'il y ait des accusations ou qu'il n'y en ait pas, ce n'est pas moi qui peut décider ça. Mais qu'on nous dise au moins la vérité, qu'on sache au moins qu'est-ce qui s'est passé , a enchaîné André Simard.