Nouvelle exposition du Centre d’interprétation de l’histoire de Port-Cartier

Le Centre d'interprétation de l'histoire de Port-Cartier lance sa vingtième saison samedi et présente une toute nouvelle exposition.

Ce centre d'interprétation a fait du chemin depuis sa fondation en 2000. Initialement montée avec les moyens du bord dans un sous-sol d'église, l'exposition photo a été déménagée dans ses propres locaux il y a quatre ans.

Nouvelle exposition

Des personnages ayant marqué l'histoire de la Côte-Nord seront mis à l'honneur dans cette exposition, explique la guide-interprète Guylaine Rioux.

Ceux qui, peut-être, ont été oubliés au fil des années, mais qui ont leur importance dans l'histoire! Je pense à la famille Lebel, à monsieur Bernard Dionne, qui a été maire à Port-Cartier. On raconte aussi l'histoire de monsieur Paul Bourassa. On lui doit beaucoup, à Paul Bourassa, dont toute la construction de Fermont, la mine du Mont-Wright et tout , raconte Mme Rioux.

On parle des chemins de fer. Je pense qu'il y a très peu de gens qui savent qu'on a eu 10 chemins de fer sur la Côte-Nord! Guylaine Rioux, guide-interprète au Centre d'interprétation de l'histoire de Port-Cartier

L’exposition retrace également des pans de l'histoire industrielle de la région. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Guylaine Rioux assure que toutes les mesures sanitaires, visant à limiter la propagation du coronavirus, ont été mises en place.

Guylaine Rioux est guide et interprète Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les guides-interprètes sur place seront d'ailleurs équipés de masques et de visières.

La nouvelle exposition, Mémoire des lieux, des personnages et des traditions, sera présentée gratuitement au public tout l'été.

Le centre d'interprétation sera ouvert 7 jours sur 7 pendant toute la période estivale.

D'après les informations de Marc-Antoine Mageau