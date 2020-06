Une majorité de Canadiens appuient le revenu minimum universel garanti, selon un sondage

Un sondage mené auprès de 1510 Canadiens par la firme Angus Reid conclut que les résidents du Québec, des Maritimes, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique appuient plus fortement la mesure.

Nous voulions savoir si la mesure aurait gagné en popularité pendant la pandémie de la Covid-19, alors que plus de sept millions d’entre eux [de Canadiens] reçoivent la Prestation canadienne d'urgence , avance Dave Korzinski, directeur de la recherche pour Angus Reid.

Un sondage similaire a été mené en 2016, alors que l’Ontario comptait tester un programme de revenu minimum garanti -un projet-pilote mis en place dans trois municipalités qui a depuis été annulé en cours de route en 2019.

Je pense que la métamorphose du secteur de l’emploi [...] explique un plus grand soutien à cette idée , explique-t-il.

Par exemple, en Colombie-Britannique, le déclin de certaines industries comme la foresterie pourrait expliquer un point de vue favorable à cette politique.

Le Québec a souvent un point de vue plus progressiste sur ces idées, alors ce n’est pas surprenant de voir un tel soutien , note M. Korzinski.

Angus Reid a demandé aux répondants de se prononcer sur un revenu minimum garanti de 10 000 $, 20 000 $ ou 30 000 $. La majorité a choisi un revenu minimum de 10 000 $.

Aux plus nantis de délier les cordons de la bourse, estiment les Canadiens

L’idée d’un revenu de base garanti s’avère plus populaire auprès de ceux qui en bénéficieraient le plus, c’est-à-dire les ménages qui gagnent le moins.

Ce n’est pas étonnant, puisqu’on se retrouve de plus en plus face à de grandes inégalités rapporte Ambre Fourrier, autrice de l’ouvrage Le revenu de base en question.

La classe moyenne est de plus en plus pauvre. Dernièrement, l’Institut de recherches et d’information socio-économique a sorti un rapport sur l’inflation qui montre qu’elle touche beaucoup plus les personnes pauvres au niveau du panier de consommation. Ambre Fourrier, autrice

Or, ce qui étonne Dave Korzinski, c’est que ce sont les Canadiens qui gagnent moins de 25 000 $ par année qui sont plus prêts à payer davantage d’impôts pour financer le programme.

C’est sans doute parce que ces ménages ne paient pas d’impôt en général, alors que ceux qui gagnent plus vont être en fin de compte ceux qui financent [le programme] , mentionne-t-il.

Elle avance que plusieurs études démontrent que l’égalité améliore la santé et le milieu de vie de tous, même des classes plus aisées.

Ce n’est pas la panacée socio-économique, on le voit parfois comme la politique qui va régler tous nos problèmes , nuance Ambre Fourrier.

Une politique qu'il faut encore préciser

Cependant, la question du financement du revenu minimum garanti pose problème.

Il y a beaucoup de variables , reconnaît Mme Fourrier. Ça pose beaucoup de questions : un revenu de quel montant, à qui le distribue-t-on réellement? Est-il vraiment universel ou ciblera-t-on seulement les bas revenus? Sera-t-il réellement versé sur une base individuelle? .

La politique, qui peut se décliner en plusieurs versions, pourrait inciter certaines personnes à ne pas l’appuyer, ne sachant pas comment le financer.

Or, note le rapport, 46 % des Canadiens ne croient pas que le coût d’une telle politique devrait empêcher le Canada d’aller de l’avant.

Méthodologie : Le sondage a été effectué en ligne entre le 8 et le 10 juin 2020 auprès de 1510 Canadiens à partir d'un panel en ligne d'Angus Reid. Une marge d’erreur ne peut être calculée sur un échantillon non probabiliste comme celui-ci. Toutefois, à titre de comparaison seulement, la marche d'erreur pour un sondage probabiliste auprès d'un échantillon de 1510 répondants est de +/- 2,5 pour cent, 19 fois sur 20.

Le clivage à ce niveau est par ailleurs plus politique. Les gens qui ont donné leur vote aux Parti libéral et au Nouveau Parti démocratique en 2019 soutiennent à 78 % et 84 % respectivement l’idée contre 26 % chez ceux qui ont voté pour le Parti conservateur.