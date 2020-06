Voici comment les jeux de sport seront améliorés sur PS5 et Xbox Series X

Le géant du jeu vidéo Electronic Arts (EA) a présenté plusieurs nouveautés jeudi soir lors de son événement virtuel EA Play Live, offrant notamment un aperçu des versions de prochaine génération de ses populaires franchises de jeux de sport FIFA et Madden.

Si les mécaniques des jeux seront presque identiques à celles qu’on retrouvera dans les versions PlayStation 4 (PS4) et Xbox One de FIFA 21 et Madden 21, c’est surtout du côté audiovisuel que les éditions de nouvelle génération se distinguent.

Dans son matériel promotionnel, EA se réfère aux nouvelles versions de ces jeux de soccer et de football américain comme le niveau supérieur . Concrètement, l’entreprise promet des temps de chargement ultra rapides, un nouveau système d’éclairage plus réaliste, ainsi que de nouvelles morphologies d’athlètes, plus fidèles à la vraie vie.

La technologie de la nouvelle génération offre une meilleure définition du physique des joueurs, et l'éclairage dynamique accentue les détails tels que leur visage, leurs cheveux, leur équipement ou encore leur tenue. Les athlètes disposent ainsi d'un tout autre niveau de réalisme , peut-on lire sur le site web officiel des deux jeux.

EA souhaite également que l’ajout de petits détails dans le comportement des athlètes virtuels pourra grandement améliorer l'authenticité des jeux, des joueurs qui remettent leurs protège-tibias en place à la 89e minute à ceux qui crient pour réclamer le ballon .

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  EA espère que l’ajout de petits détails dans le comportement des athlètes pourra grandement améliorer l'authenticité des jeux. Photo : Electronic Arts

L’ambiance du stade

Si les stades sportifs ne seront pas remplis de sitôt en raison de la pandémie de COVID-19, leurs représentations virtuelles dans les jeux d’EA seront plus bruyantes et réalistes que jamais, à en croire l’entreprise.

Les jeux devraient profiter des nouvelles technologies de spatialisation sonore promises pour les nouvelles consoles, et les joueurs ainsi que les partisans dans les estrades ont de nouvelles réactions contextuelles plus fidèles après des buts ou des touchés.

Les détails visuels de la foule semblent grandement améliorés, selon ce qu’on voit dans la bande-annonce, et les cinématiques d’avant-match semblent avoir été complètement refaites.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les détails des foules semblent grandement améliorés dans Madden 21 sur PS5 et Xbox Series X. Photo : Electronic Arts

De nouveaux effets météorologiques devraient aussi améliorer le réalisme des jeux. Observez la pluie tomber sur les lignes de touche déjà trempées ou la neige froide de l'hiver s'accumuler sur le terrain. Le graphisme amélioré des conditions météo joue aussi sur la texture des maillots qui s'adapte aux conditions climatiques , promet-on sur leur site web.

EA a par ailleurs confirmé que les propriétaires des versions PS4 ou Xbox One de FIFA 21 et Madden 21 pourront accéder gratuitement aux éditions de prochaine génération. Les versions PS5 et Xbox Series X seront offertes dès le lancement des deux consoles à la fin de l’année.

Et 2K, dans tout ça?

L’autre éditeur majeur de jeux de sports, 2K Games, a annoncé NBA 2K21 pour la PS5 lors de l’événement de dévoilement qu’a tenu Sony la semaine dernière.

Seule une bande-annonce d’une version préalpha du jeu a été montrée. On y voyait des images ultraréalistes du joueur des Pelicans de La Nouvelle-Orléans Zion Williamson en train de s'exercer sur un terrain vide et sombre. On y remarque entre autres des gouttelettes de sueur très détaillées et des animations refaites.

NBA 2K21 sera offert cette année sur PS5 et Xbox Series X, mais la date de sortie exacte n’a pas encore été dévoilée.