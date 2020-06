Le kidnapping d'un pêcheur se termine en course-poursuite

Un pêcheur a été enlevé dans le nord-ouest du Manitoba lundi. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a retrouvé le véhicule des suspects le lendemain et les a arrêtés après une course-poursuite qui s’est terminée dans la ville de Flin Flon. Le pêcheur était indemne, mais secoué.

Dans un communiqué, la GRC de Flin Flon indique qu’elle a reçu un signalement d’enlèvement de la part d’un homme de 63 ans. Ce dernier a expliqué que son fils de 36 ans et deux autres personnes se trouvaient dans un camp de pêche sur le lac Kisseynew, à environ 800 kilomètres au nord-ouest de Winnipeg, à la frontière avec la Saskatchewan, lors de l’incident.

L'homme de 63 ans a dit que son fils était au camp de pêche avec deux autres hommes, âgés de 20 et 17 ans, lorsqu'un véhicule est arrivé avec trois occupants à son bord. Deux hommes sont sortis et ont demandé au groupe de pêcheurs s'ils avaient des armes à feu.

Les suspects ont ensuite agressé l'homme de 36 ans et l’ont menacé avec un couteau, avant de s’emparer de l’un des fusils des pêcheurs.

Ils ont alors placé de force l'homme de 20 ans dans leur véhicule, lui disant qu'ils allaient à Winnipeg, selon la GRC. Avant de partir, les suspects ont volé les téléphones cellulaires des deux autres hommes du camp, qui n’avaient pas de véhicule.

Le lendemain, l'homme de 63 ans s’est rendu au camp et a été informé des événements. Il s'est immédiatement rendu au détachement de Flin Flon pour faire un signalement.

Course-poursuite

Munis de la description du véhicule des suspects, les policiers de Cranberry Portage, de Flin Flon et de Creighton, en Saskatchewan, ont fait des patrouilles sur l'autoroute 10. Ils ont trouvé le véhicule suspect et tenté de faire un contrôle routier, mais le conducteur a refusé de s'arrêter, dit la GRC.

Les policiers ont entamé une poursuite et ont déployé une herse à deux reprises pour tenter d'arrêter le véhicule. Le véhicule endommagé a poursuivi sa cavale sur la route 10, puis dans un quartier résidentiel de Flin Flon où il s'est finalement arrêté.

Les occupants du véhicule ont tenté de s'enfuir, mais ont rapidement été arrêtés. Le pêcheur de 20 ans a été retrouvé dans la camionnette. Il n'était pas blessé, mais il était sous le choc des événements et très heureux que les policiers aient réussi à arrêter le véhicule , affirme le communiqué de la GRC.

La course poursuite s'est terminée à Flin Flon. Photo : GRC

Une arme à feu chargée et un couteau à fileter ont été saisis lors d’une fouille du véhicule.

Durant cette situation intense et changeante, nos policiers ont risqué leur propre sécurité en poursuivant des personnes armées. Grâce au professionnalisme et au travail d'équipe entre les membres des détachements, nous avons pu venir en aide à la victime et arrêter les suspects sans que personne ne soit blessé , affirme le surintendant Kevin Lewis, du District du nord de la GRC du Manitoba.

Une quarantaine de chefs d'accusation

La GRC a porté des accusations contre trois personnes.

Un homme de 32 ans, de Denare Beach, en Saskatchewan, doit répondre de 19 chefs d'accusation dont enlèvement avec une arme à feu, vol à main armée, vol qualifié visant une arme à feu, vol de véhicule, conduite dangereuse, fuite, voies de fait et profération de menaces.

Un homme de 23 ans, de Flin Flon, est accusé de 17 chefs dont enlèvement avec une arme à feu, vol à main armée, vol qualifié visant une arme à feu, vol de véhicule, conduite dangereuse, fuite, voies de fait et profération de menaces.

Une femme de 28 ans, de Denare Beach, en Saskatchewan, doit répondre d'accusations d'enlèvement avec une arme à feu, de vol d'un véhicule, de port d'arme dans un dessein dangereux et d'entreposage négligent d'armes à feu. Elle a été remise en liberté conditionnelle et comparaîtra le 14 juillet à Flin Flon.

Les deux hommes sont toujours détenus. La GRC de Cranberry Portage poursuit l’enquête.