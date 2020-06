Vidéo d'une fête dans un bar : les autorités ne semblent pas s'en formaliser

Les autorités et les élus ne semblent pas, du moins officiellement, se formaliser de la diffusion d'une vidéo montrant des dizaines de jeunes faisant la fête dans un bar de Tracadie sans se soucier des règles de santé publique.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs ont exprimé leur dégoût de voir les règles élémentaires de santé publique en temps de pandémie être ainsi bafouées.

D'autres, très nombreux aussi, ont applaudi ce genre de soirées, qui a eu lieu au bar Chic Shake and Cocktails, tout en présentant les règles imposées comme une sorte de mascarade inutile.

Le député libéral de Tracadie, Ketih Chiasson, ne semble pas intéressé de parler de cette situation publiquement. Il refuse d'accorder une entrevue sur le sujet et se contente de répondre en une seule phrase, très générale, par courriel : C'est important que nous continuons [sic] à suivre les consignes du bureau de la santé publique.

Le député libéral de Tracadie-Sheila, Keith Chiasson. Photo : Radio-Canada

Stéphane Sonier, propriétaire du bar Le Stade, également à Tracadie, assure qu'il a discuté des règles pour les bars avec le député Chiasson il y a déjà quelques semaines.

Stéphane Sonier, le propriétaire de Le Stade. Photo : Radio-Canada / Alix Villeneuve

Notre député à Tracadie, je crois que c'est lui qui pourrait répondre plus, affirme-t-il. Il est directement à Fredericton. Mais il ne peut pas répondre trop non plus. Ça fait trois ou quatre semaines que ça tourne en rond. Il y a encore des bars, des restaurants, des dépanneurs... Est-ce que tout le monde suit les règles? Il faut qu'on fasse notre effort pour la sécurité du monde.

À Fredericton, les responsables de la santé publique se contentent, aussi, d'une réponse générale par courriel. Nous ne pouvons pas commenter des cas spécifiques. Le ministère de la Sécurité publique assure le suivi de toutes les plaintes et fera enquête au besoin.

Travail sécuritaire Nouveau-Brunswick se montre tout aussi laconique. Travail sécuritaire NB est fier de la façon dont les travailleurs et les employeurs du Nouveau-Brunswick ont réagi relativement à la COVID. Ces derniers prennent au sérieux leurs responsabilités de faire de la sécurité une priorité afin de se protéger et de protéger les autres au lieu de travail.

Philippe Ferguson Photo : Gracieuseté

Un vétéran de la politique municipale et un des deux élus représentant le quartier dans lequel se trouve le bar Chic Shake and Cocktails, Philippe Ferguson, met les excès montrés dans la vidéo sur le compte de la jeunesse et se montre préoccupé pour la santé des entreprises.

J'ai pleinement confiance dans nos commerces qui vont chercher à appliquer [les règles] à la lettre, dit-il. Ils ont eu de la misère et ils en ont encore.

Le maire, Denis Losier, n'a pas non plus voulu lancer la pierre aux responsables du bar. On n'a pas la responsabilité d'intervenir, rappelle-t-il. C'est au niveau de la province qu'ils ont décidé d'émettre des mesures d'urgence.

Denis Loiser, maire de Tracadie Photo : Radio-Canada / René Landry

En mars dernier, il s'était pourtant montré virulent envers les personnes qui ne respectaient pas les règles de santé publique.

On a une catégorie de gens qui respectent les mesures et il y a une partie de la population qui ne prend pas ça au sérieux, avait-il déclaré. Il va falloir qu'on vive avec les conséquences ou le résultat que ça va donner dans les prochains jours.

Le maire avait aussi expliqué que, s'il n'en tenait qu'à lui, les policiers s'occuperaient de disperser les personnes qui se rassemblent dans sa municipalité pour se prémunir du coronavirus.

Je pense qu'au niveau de la province, il va falloir hausser le ton, imposer des mesures beaucoup plus strictes pour que les gens respectent des consignes pourtant assez simples, avait-il alors exprimé. Comme municipalité, on n'a pas le pouvoir de faire agir la GRCGendarmerie royale du Canada pour imposer des mesures plus strictes.

La marina de Tracadie, derrière le bar Chic Shake and Cocktails Photo : Radio-Canada / René Landry

Pendant ce temps, à Tracadie, alors que le temps est beau et que de nombreux plaisanciers font accoster leurs bateaux de plaisance à la petite marina de la ville, juste derrière le Chic Shake and Cocktails, des citoyens se demandent si la fête va se poursuivre de plus belle, cette fin de semaine, sans égards aux règles de santé publique.

Avec les informations d'Alix Villeneuve