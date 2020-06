Interdiction de feux à ciel ouvert à Yellowknife durant la longue fin de semaine

Selon un communiqué de la Ville de Yellowknife, tous les feux à ciel ouvert, y compris ceux des foyers extérieurs approuvés, seront interdits dans les limites de la ville jusqu’à nouvel ordre à cause des conditions chaudes et sèches prévues au cours des prochains jours.

Le gouvernement territorial a aussi indiqué que l'interdiction de faire des feux est également en vigueur pour les parcs territoriaux Fred Henne et de la rivière Yellowknife.

Cette interdiction ne touche pas les barbecues, les réchauds de camping et les appareils de cuisson et de chauffage au propane. Cependant, ces appareils ne doivent pas émettre de flamme de plus d'un demi-mètre de diamètre et de hauteur, indique le communiqué.

Vendredi, le gouvernement ténois signalait des conditions extrêmes de feux de forêt pour la plupart des communautés du territoire.

Des avertissements de chaleur d'Environnement Canada sont aussi en vigueur dans les régions de Fort Liard, de Fort Providence, de Fort Simpson et de Wrigley, où les températures maximales de 29 degrés Celsius combinées à des températures minimales nocturnes de près de 14 degrés Celsius sont prévues pour les deux prochains jours.

La carte des conditions de feux de forêt du gouvernement ténois indique des conditions extrêmes dans la plupart des communautés du territoire. Photo : Ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles

Depuis le début de l’année, les six feux de forêt enregistrés par le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles auraient été d'origine humaine.

Le gouvernement ténois rappelle qu'il faut toujours consulter la carte des conditions de feux de forêt  (Nouvelle fenêtre) avant de partir à l’aventure sur le territoire.