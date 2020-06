Les véhicules bientôt réadmis dans le parc Stanley à Vancouver

La Commission des parcs de Vancouver a voté pour une levée partielle des restrictions empêchant les véhicules de se rendre au parc Stanley. Depuis le 7 avril, aucune voiture n’y était admise.

Cinq commissaires sur sept ont voté pour une motion demandant la levée partielle des restrictions après une réunion d'urgence jeudi soir qui s'est terminé au petit matin vendredi.

La motion déposée proposait un accès dès ce week-end, mais selon le communiqué de presse publié vendredi, la réouverture aura lieu dès que les mesures nécessaires pour accueillir à nouveau les véhicules en toute sécurité auront été mises en place. Les gestionnaires du parc pensent que cela devrait être chose faite d'ici le début de la semaine prochaine, souligne la commission dans son communiqué.

Plus d’une centaine de personnes s’étaient inscrites pour participer à la discussion. Certaines personnes craignent qu’une seule voie pour les véhicules puisse nuire au libre passage des véhicules d’urgence alors que d’autres craignent que cela créer de la congestion dans les rues près du parc.

Pour leur part, les commerçants s'inquiètent l'interdiction ou la limitation des voitures dans le parc entraîne une baisse de fréquentation qui nuirait à leurs entreprises.

Les cyclistes n'avaient plus accès à la Promenade du bord de mer. Photo : Matt Clark/RUNVAN

Depuis le début du mois d’avril, les cyclistes n’ont plus accès à la Promenade du bord de mer afin d’encourager la distanciation physique. Ils avaient été redirigés vers la Promenade Stanley Park, une route qui fait un circuit du parc, et les automobilistes, sauf exception n'avait plus accès à cette route.