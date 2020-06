Manifestation pour l'équité salariale à Trois-Rivières

Une vingtaine de travailleuses et de travailleurs de la santé ont manifesté vendredi matin à Trois-Rivières pour le règlement des plaintes d'équité salariale de 2010 et 2015.

Les négociations sur ces plaintes sont au point mort depuis la mi-mai.

Selon la loi, le gouvernement doit réviser tous les cinq ans les titres d'emplois à prédominance féminine. Si davantage de tâches ou de responsabilités sont demandées aux travailleuses, il doit ajuster le salaire en conséquence.

Or, des travailleuses de plusieurs secteurs du milieu de la santé estiment que leur métier a beaucoup changé, mais que la rémunération n'a pas suivi. C'est notamment le cas des secrétaires médicales, assistantes techniques en pharmacie senior, techniciennes en administration, préposées à l'entretien ménager léger et préposées à la stérilisation.

En Mauricie, ce sont des milliers de femmes qui sont concernées par ces plaintes.

Selon des auxiliaires aux services de santé et sociaux, rencontrées lors de la manifestation vendredi matin, leur travail a beaucoup changé avec la loi 90.

Aux soins à domicile, on fait énormément d'actes délégués d'infirmière. Par exemple, donner de la médication, donner de l'insuline, des curages rectales, des gavages et j'en passe. Ce serait bien que le gouvernement le reconnaisse une fois pour toute , souligne Valérie Leblanc.

Caroline Boucher est pour sa part auxiliaire aux services de santé et sociaux depuis seulement trois ans. Elle a tout de même vu des changements s'opérer lors de cette période.

Nos charges de travail sont beaucoup plus lourdes. On a de plus en plus de patients à domicile, avec des pertes d'autonomie importantes. On a eu aucune augmentation. Nous sommes les oubliés du système de la santé , estime Mme Boucher.

La porte-parole de l'Association des auxiliaires familiales et sociales du Québec, Nathalie Bourque, souligne qu'elle avait espoir lors d'une rencontre l'été dernier que le dossier se règle rapidement.