Distanciation physique : un casse-tête pour les restaurateurs en Outaouais

Bien que la copropriétaire du Bistro l'Autre Oeil à Aylmer, Martine Boily, a accueilli ses clients avec soulagement depuis le début de la semaine, elle a dû préalablement passer à travers la réorganisation de son espace.

La distanciation physique de deux mètres doit être respectée à l’extérieur (aires de restauration extérieures telles que les terrasses, tables de pique-nique d’un casse-croûte, etc.) et à l’intérieur, peut-on lire dans la directive du ministère de la Santé et des Services sociaux, publiée jeudi.

À l'accueil, on demande aux clients s'ils résident à la même adresse, comme il est écrit dans la directive.

Les clients n’habitant pas à la même adresse doivent être assis à au moins deux mètres les uns des autres. Extrait de la directive de santé publique

On a essayé de se revirer le plus rapidement possible , confie Mme Boily. Pour s'assurer de respecter à la lettre cette distance, cette dernière a revu entièrement le plan de sa terrasse, la façon de faire la file, les déplacements et la gestion de l'accueil des clients.

Martine Boily est copropriétaire du Bistro l'Autre Oeil à Aylmer. Photo : Radio-Canada / Hugo Bélanger

Les règles ne sont pas flexibles pour les rassemblements , explique la copropriétaire. Les clients qui ne sont pas de la même maison ne sont pas assis à la même table.

Selon Mme Boily, cette dernière exigence aura refroidi quelques clients. Ceux qui n'ont pas voulu la respecter ont choisi de rebrousser chemin.

Malgré tout, les employés du Bistro l'Autre Oeil tiennent mordicus à appliquer ces consignes et espèrent être avantagés grâce à leurs efforts.

On ne veut pas se refaire confiner. Martine Boily, copropriétaire du Bistro l'Autre Oeil

Restaurateur et non policier

Francois Meunier, vice-président, affaire publique et gouvernementale, pour l’Association Restauration Québec (ARQ) indique que les restaurateurs doivent demander aux occupants d’une même table s’ils partagent la même adresse, sans plus.

On n'est pas dans un état policier , ajoute-t-il. Les exploitants n’ont pas à demander plus d’information en ce qui concerne l'adresse de la clientèle. Ce dernier estime que, de toute manière, les clients ne voudraient pas fournir ce type de renseignements.

Il y a une responsabilité qui est basée sur la bonne foi des gens. François Meunier, vice-président, affaire publique et gouvernementale, pour l’ARQ

M. Meunier souligne que,si les restaurateurs respectent les mesures de distanciation physique, ils éviteront les amendes.

On souhaite qu’il y ait un assouplissement le plus rapidement possible pour tenir compte de la réalité du terrain , confie-t-il cependant.

L’agente-relationniste du Service de police de la Ville de Gatineau, Andrée East, rappelle que le SPVGSPVG préconise la sensibilisation et l’information de la population .

Les policiers se rendront sur place si un appel est fait pour non-respect de la distanciation physique, d'abord pour informer les fautifs et non pas les punir.

L’émission de rapport/constat d’infraction en matière de Loi sur la santé publique n’est utilisée qu’en dernier recours, c’est-à-dire lorsque nous ne parvenons pas à obtenir la collaboration des personnes présentes , écrit-elle.

Avec les informations de Boris Proulx