Une activiste végane tuée lors d’une manifestation devant un abattoir

L’incident s’est déroulé alors que la femme dans la soixantaine abreuvait des porcs qui attendaient dans un camion devant l’abattoir. Un autre camion a alors happé la dame. Les enquêteurs de la police locale ont dépêché leur unité de services aux victimes sur les lieux.

L'accident mortel s'est déroulé vendredi matin devant l’usine Fearman's Pork Inc.

L'usine est un lieu de rassemblement fréquent des activistes des droits des animaux.

Une vidéo visionnée par CBC News montre des militants de Toronto Pig Save lors d'une manifestation prévue à l'extérieur de l'établissement vers 10 h.

Une seconde vidéo semble montrer la victime allongée sous l'un des camions.

La cofondatrice du groupe, Anita Krajnc, qui n'était pas là au moment des faits, a déclaré à CBC News qu'un témoin sur les lieux lui avait dit que la victime se tenait devant le camion lorsqu'elle a été happée et tuée.

Mme Krajnc, qui venait d'arriver sur les lieux, a déclaré que les autres manifestants présentés étaient en état de choc et pleuraient à son arrivée.

Mme Krajnc est une habituée de l’endroit. Elle a été accusée de méfait pour avoir donné de l'eau aux porcs devant l'établissement en 2015. Elle a été acquittée suite à un procès très médiatisé.

Elle n'a pas identifié la victime mais l'a décrite comme une personne très gentille et compatissante , qui était activiste depuis des années.

Stephanie Schwartz, une amie commune de Mme Krajnc et de la victime, a également décrit cette dernière comme une personne passionnée.

Elle s'est dévouée toute sa vie aux animaux , a-t-elle expliqué. Elle était la personne la plus tranquille, la plus logique, la plus gentille et la plus compatissante que j'aie jamais rencontrée. (…) C'est terrible.

Le groupe Toronto Pig Save affirme qu’il restera sur place toute la journée et toute la nuit pour une vigile à la chandelle. Le groupe exige également que les porcs qui se trouvaient dans le camion soient transportés vers un sanctuaire en l'honneur de la victime.

La police a déclaré que l'unité de reconstitution des collisions enquêterait sur les lieux pendant plusieurs heures.

Avec les informations de CBC News