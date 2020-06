Une opération policière de plus de 27 heures dans le Vieux-Hull

Jeudi, des agents du Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) se sont rendus à une résidence de la rue Pilon pour un cas de détresse psychologique.

L'individu, dans la trentaine, s'est rapidement désorganisé et s'est ensuite barricadé dans la résidence , peut-on lire dans le communiqué du SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Compte tenu du risque, les agents ont établi un périmètre de sécurité et ont évacué plusieurs résidences avoisinantes.

Malgré une communication quasi constante qui s'est poursuivie tout au long de la nuit et de la journée, sans que l'individu ne trouve le sommeil, l'individu a continué à refuser de collaborer et il s'est finalement réfugié dans un endroit difficile d'accès et à espace restreint , écrit-on.

Plusieurs équipes ont été mobilisées dont le groupe d'intervention et l'unité canine du SPVGService de police de la Ville de Gatineau . Des ingénieurs ont même évalué la structure de la maison afin d'assurer une intervention sécuritaire pour l'ensemble des parties impliquées .

L'opération aura donc duré plus de 27 heures et aura nécessité la mobilisation de plus d'une vingtaine de policiers, en plus de partenaires externes. Extrait du communiqué du SPVG

Après avoir sorti l'homme de la résidence, les agents ont procédé à son arrestation à 15 h 30 puis l'ont transporté à l'hôpital pour soigner des blessures mineures qu'il s'était infligées.