La source d'eau potable de Forestville compromise par des coupes d'arbres illégales

À deux reprises dans la dernière année, des arbres ont été coupés autour du lac Forest qui constitue l'unique source d'eau potable de la municipalité.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, affirme que ces gestes ont causé des problèmes dans l'approvisionnement en eau potable des citoyens. Le sable a glissé dans les réservoirs qui servent au pompage , précise-t-elle.

Ça a donné lieu à une eau embrouillée, ce qui n'est pas le cas habituel de cette eau qui est très claire. Ça a eu comme impact qu'on a demandé à la population de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Un mandat a été confié à une firme d'ingénierie pour évaluer les conséquences de ces coupes sur le réseau d'eau potable de la municipalité. Ce ne sont pas des terrains privés, mais bien des terrains de la Ville. Tout autour de la prise d'eau, on est dans une zone de protection , souligne l'élue.

Ce printemps, les résidents de Forestville ont dû faire bouillir l'eau avant de la consommer pendant quelques semaines. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Micheline Anctil affirme que la Sûreté du Québec mène une enquête pour identifier le ou les auteurs de ces gestes qui pourraient compromettre l'accès à un service municipal pour toute la population.

Quelles que soient les intentions des contribuables à cet effet-là, c'est un geste irréfléchi et très grave. Micheline Anctil, mairesse de Forestville

Une autre coupe de bois illégale aurait été faite dans le même secteur l'automne dernier, mais celle du printemps serait plus grave.

Là, on a vu une coupe de bois vraiment majeure et beaucoup plus troublante parce qu'on parle de plus d'une cinquantaine d'arbres qui ont d'ailleurs été laissés sur le parterre de coupe, donc ce n'était pas pour faire du bois de chauffage , indique la mairesse à propos des plus récents événements.

En plus de porter plainte à la Sûreté du Québec, la Municipalité a signalé ces coupes illégales au ministère de la Sécurité publique ainsi qu'au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.