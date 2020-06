Gatineau et Clarence-Rockland demandent à leurs citoyens de réduire leur consommation d'eau

La Ville de Gatineau demande aux résidents d'une partie des secteurs d'Aylmer et de Gatineau de réduire leur consommation d’eau potable. La Cité de Clarence-Rockland veut elle aussi diminuer sa consommation d'eau et interdit l'arrosage mécanique.

Ce sont 37 160 personnes qui sont visées par cette restriction de la Ville de Gatineau. Dans un communiqué, elle indique que la demande en eau potable est inhabituellement élevée .

La restriction s'applique aux résidents d'une partie des secteurs d'Aylmer (le Plateau) et de Gatineau, au nord du boulevard de La Vérendrye.

Consulter sous forme de texte Périmètre visé pour le secteur de Gatineau

L'avis pour le secteur de Gatineau s'explique en partie par les travaux de réfection du réservoir de la rue Main, selon le directeur du service des communications de la Ville de Gatineau, Jean Boileau.

L’arrosage, le lavage de véhicules et le remplissage de piscines font partie des activités qui devront être réduites.

La Ville demande aux citoyens visés par cette restriction de réduire leur consommation d’eau potable entre 3 h et 9 h et en 18 h et 21 h , précise dans un communiqué, la Ville de Gatineau. Elle suggère de remettre les activités quotidiennes nécessitant l’utilisation d’eau potable, comme les bains ou les douches, à d’autres moments de la journée.

Pour donner un exemple du gaspillage en eau potable [...] un tuyau d'arrosage déverse 1000 litres à l'heure. C’est l'équivalent de ce qu’une personne boit en 3 ans. Jean Boileau, directeur du service des communications de la Ville de Gatineau

En entrevue à l'émission Sur le vif, M. Boileau a précisé que des contraventions de 200 $ sans compter les frais administratifs pourraient être remises aux citoyens qui ne respectent pas cet avis.

Le règlement d’arrosage qui est en vigueur jusqu’au 30 septembre prochain permet aux gens d'arroser, mais la nuit, entre 3 h et 5 h du matin, à des jours précis en fonction de l’adresse civique , précise-t-il.

La Ville de Gatineau demande la collaboration des citoyens afin de rétablir un niveau d’approvisionnement en eau potable stable et constant.

Une ordonnance de réduction de la consommation d'eau dans l'est ontarien

De son côté, la Cité de Clarence-Rockland demande à ses résidents branchés au système d’aqueduc municipal de réduire leur consommation d'eau.

Dans un communiqué, la municipalité dit souhaiter diminuer sa consommation puisque les niveaux d'eaux des réservoirs sont réduits, causant ainsi une baisse de pression. Elle interdit ainsi l'arrosage mécanique jusqu'à nouvel ordre .

Le nombre de gens à la maison étant plus important qu'à l'habitude et la canicule sont les raisons principales de la consommation d'eau explique la municipalité.

Les jeux d'eau demeureront ouverts, mais pas tous en même temps. Les fontaines décoratives seront fermées, et la Cité ne nettoiera pas ses véhicules municipaux.