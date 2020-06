Non, les hôtels de Sudbury ne sont pas remplis de Torontois

Une page Facebook relayant anonymement des commentaires d’internautes a affiché une publication le 10 juin dernier alléguant qu'un hôtel en particulier était rempli, la fin de semaine dernière.

On m’a dit qu’un certain hôtel affiche complet cette fin de semaine avec des visiteurs de Toronto parce qu’ils ne peuvent pas magasiner là-bas , invoque la publication.

Cette rumeur a été reprise par bien des Sudburois, inquiets à l'idée que la venue de Torontois entraîne une recrudescence des cas de COVID-19. Photo : Radio-Canada / Facebook / Shoutout Sudbury

La rumeur a ensuite été relayée par les internautes. Elle se répand comme un feu de brousse sur les médias sociaux depuis une semaine.

Or, elle est complètement fausse, indique la Ville du Grand Sudbury. Le personnel municipal a contacté tous les hôtels et motels de la région, qui n'ont noté aucune augmentation anormale des réservations pendant la fin de semaine.

Quand le personnel les a contactés, les chaînes hôtelières rapportaient un taux d’occupation de 10 à 30 chambres par nuit pendant la semaine. Kelly Brooks, conseillère en communications à la ville du Grand Sudbury

Ces chambres sont attitrées pour des visites à l’hôpital, des contracteurs ou les gens du Nord qui ont besoin d’un refuge, indique-t-elle.

La gérante de l’hôtel Clarion au centre-ville de Sudbury, Nadia Pilon, confirme que les seuls résidents de son établissement sont des sans-abri de Sudbury et quelques contracteurs.

Nous hébergeons des gens du centre de désintoxication en ce moment alors nous sommes très particuliers sur qui nous laissons entrer , indique-t-elle.

C’est elle qui gérait l’hôtel en fin de semaine, et elle dit n’avoir constaté aucune augmentation des visites à l’hôtel. Il n’y a pas de clients de l’extérieur prévus pour la fin de semaine à venir non plus, précise-t-elle.

En pleine pandémie, l'hôtel Clarion accueillait des patients de l'hôpital pour libérer les lits en prévision d'une vague d'hospitalisations qui n'est jamais venue. Photo : Radio-Canada / Miguel Lachance

Le conseiller municipal Robert Kirwan, qui gère une page Facebook de voisinage qui compte plus de 16 000 membres, dit avoir passé une bonne partie de la semaine à dissiper cette rumeur.

[Les publications] ont provoqué une panique que les gens provenant d’endroit où les infections ont été plus communes vont venir ici , dit-il.

Il dit comprendre ces craintes, mais qu'elles n'ont pas lieu d'être puisque l'information sur laquelle elles se basent est infondée.

La chambre de commerce de Sudbury soutient pour sa part n'avoir constaté aucune augmentation dans les hôtels qu'elle compte parmi ses membres. Les restaurants sont plus occupés qu'à l'habitude, mais ce ne sont fort probablement que des gens de Sudbury, selon l'organisation.