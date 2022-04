Les Sabres s’offrent une autre victoire contre les Maple Leafs

On fait aussi de l’information en format collation.

Portée par des buts opportuns, un jeu défensif hermétique et un gardien de but en grande forme, l'équipe visiteuse a donc gâché la fête qui se profilait à l'aréna Banque Scotia alors que tous les yeux étaient rivés sur Auston Matthews qui pouvait atteindre le plateau des 100 points en une saison pour la première fois de sa carrière.

Matthews, comme la plupart de ses coéquipiers, n'a pas offert sa meilleure prestation. Écarté de la feuille de pointage, il a vu sa séquence de 16 matchs avec au moins un point prendre fin.

Je pense que c'est simple. Nous n'avons pas bien joué , a-t-il résumé après la rencontre.

Dès le début du match, les Sabres se sont montrés plus forts que leurs voisins du lac Ontario. Kyle Okposo a ouvert la marque pour Buffalo en avantage numérique au premier vingt.

Toronto a répondu par l'entremise de Timothy Liljegren en début de deuxième période, mais les Sabres ne se sont pas laissés ébranler. Tage Thompson a redonné l'avance aux siens quelques minutes plus tard et les visiteurs n'ont plus regardé derrière.

Jeff Skinner et Rasmus Dahlin ont trouvé le fond du filet en début de troisième période pour sceller l'issue du match.

Devant la cage de Buffalo, le vétéran Craig Anderson a été fort impressionnant, réalisant des arrêts très importants aux dépens de Matthews, Liljegren et Ilya Mikheyev, entre autres. Il a repoussé 24 rondelles au total.

L'Ontarien Owen Power, qui disputait le premier match de sa carrière dans la LNH, a bien fait. Le premier choix du repêchage 2021 a enregistré un différentiel de +2 au terme de la rencontre. Il s'est notamment signalé lors d'une montée à deux contre un de Matthews et Mark Giordano.

Ce n'est pas une performance acceptable de notre part , a dit Alex Kerfoot, le seul autre buteur des Leafs dans ce match.

Je ne pense pas que ce soit un problème d'attitude ou de préparation, je pense que c'est un problème d'exécution , a évalué son coéquipier Morgan Rielly.

Ce dernier a par ailleurs conclu la rencontre avec une mention d'aide sur chacun de deux buts des Torontois pour établir un nouveau sommet personnel de 53 aides en une saison.

L'entraîneur des Maple Leafs mécontent

En vertu de leurs trois victoires de suite contre les Maple Leafs, les Sabres de Buffalo ont remporté leur série contre Toronto cette saison, étant sortis gagnants de trois de leurs quatre duels.

L'entraîneur-chef des Leafs, Sheldon Keefe, s'explique mal de tels insuccès contre une équipe qui ne partage pas les mêmes ambitions que les Maple Leafs.

Ça fait quatre matchs qu'on joue contre eux et ça fait quatre fois qu'on ne se présente pas, a-t-il souligné, frustré, après le match. Il semble que chaque année, pour une raison qui m'échappe, il y a une équipe contre laquelle on joue mal. Cette année, c'est elle.

Keefe a aussi indiqué que des matchs comme ceux-là sont la raison pour laquelle nous sommes encore en train de nous battre pour avoir l'avantage de la glace au premier tour (des séries) , rappelant que les Maple Leafs n'ont pas encore distancé le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston, leurs poursuivants au classement dans la Division atlantique.