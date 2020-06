La réouverture des musées se fait attendre à Ottawa-Gatineau

D’après le plan de réouverture ontarien, les musées et les sites historiques peuvent accueillir des visiteurs - avec certaines restrictions - depuis le 12 juin dernier. Pourtant, dans la région de la capitale nationale, des établissements comme le Musée des beaux-arts du Canada (MBAC) ou le Musée des sciences et de la technologie demeurent fermés. En Outaouais, malgré un plan de déconfinement de plus en plus élargi, les portes du Musée canadien de l’Histoire (MCH) sont également fermées au public.