Dépistage massif de COVID-19 au Havre de l’Estuaire : un portrait complet d’ici 48 heures

Deux cas de contamination par le coronavirus ont été détectés hier à cette résidence privée, dans le cadre d’une opération de dépistage préventif chez les employés.

Ces deux employés sont asymptomatiques. L’une des deux personnes avait des contacts directs avec des résidents, mais l’autre, aucun.

La santé publique a donc déclenché cette vaste opération de dépistage, a indiqué le docteur Sylvain Leduc, directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent.

L’ensemble des 400 résidents auront donc subi un test d'ici la fin de la journée. Cinq équipes effectuent 60 tests de dépistage à l’heure , a précisé le docteur Leduc en point de presse.

Il a répété qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter outre mesure. Les deux employés ne se sentaient pas malades et ils utilisaient correctement des équipements de protection , a-t-il expliqué.

Aucun résident n’a présenté de symptôme jusqu’ici.

On va suivre nos résultats toute la fin de semaine, et s’il y a des cas positifs, on va agir rapidement. Lundi, on aura couvert la majorité, sinon la totalité des résultats.

Docteur Sylvain Leduc, directeur de santé publique du Bas-Saint-Laurent