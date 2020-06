Justin Johnson satisfait des son travail après un mandat de vice-président de la FCFA

Justin Johnson tire un bilan positif de son mandat à la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA). Après deux ans passés comme vice-président au sein de cet organisme national, le Franco-Manitobain a décidé de ne pas briguer un second mandat.

Un mandat occupé. Voilà comment Justin Johnson qualifie ses deux années au sein de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada . On a préparé le terrain pour l'avenir de la francophonie canadienne, notamment sur la question de la Loi sur la modernisation des langues officielles. Nous avons dévoilé la feuille de route qui saura assurer un avenir où les francophones de partout au pays seront davantage respectés , dit-il.

Justin Johnson et Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien Photo : Radio-Canada

Après son élection en 2018, Justin Johnson avait déclaré que, sur le plan personnel, il voulait faire reconnaître la contribution et la place des Métis francophones au sein de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada . Une mission qu'il juge réussie.

Il cite en guise d'exemple le rapprochement entre la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada et l'Union nationale Métisse Saint-Joseph du Manitoba. Pour la première fois, la FCFA a eu des discussions avec l'Union pour mieux comprendre la place des Métis dans la grande famille de la francophonie canadienne. Et ce n'est qu'un début. Ce travail doit se poursuivre , indique-t-il.

Justin Johnson affirme qu'il continuera à s'investir pour que ce dialogue soit maintenu. Selon lui, la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada a également travaillé très près avec l'Assemblée nationale des Premières Nations en appuyant la Loi sur la protection des langues autochtones.

Le conseil d'administration de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada a participé pour la première fois à un exercice des couvertures qui a permis de mieux comprendre l'histoire de la colonisation au pays et commencé à réfléchir à un avenir rapproché avec les peuples autochtones , fait-il remarquer.

Le Franco-Manitobain se félicite aussi d'avoir travaillé, avec le président de la FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada , Jean Johnson, afin de tisser des liens avec tous les partenaires francophones à l'échelle du pays.

Carte du Canada avec les drapeaux des différentes communautés francophones du pays. Photo : Radio-Canada / Philippe Duclos

Cette présence au niveau local a été appréciée. Le cas le plus récent est la décision rendue par la Cour suprême du Canada. La FCFAFédération des communautés francophones et acadienne du Canada et nos communautés se sont tenues debout avec les parents francophones de la Colombie-Britannique. Et c'est en allant vers ces parents-là qui défendent cette cause que l'on comprend mieux les enjeux , a indiqué le vice-président sortant.

Justin Johnson souligne qu'il aurait voulu voir la modernisation de la Loi sur les langues officielles se concrétiser tout en étant vice-président. Toutefois, il se dit optimiste que l'équipe qu'il laisse derrière lui mènera à bon port ce projet.