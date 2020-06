Bals virtuels: des artistes partagent leurs meilleures photos

Des milliers de jeunes pourront dès aujourd’hui participer à des soirées virtuelles toutes spéciales grâce au Bal Mammouth de Télé-Québec et à l’après-bal de Maripier Morin et Julien Lacroix.

En attendant le grand soir, des artistes qui seront des célébrations ont accepté de nous partager les meilleurs clichés de leurs propres bals de finissants.

Maripier Morin et Julien Lacroix

Pour son bal de finissants, l’animatrice avait demandé à sa coiffeuse de lui faire une vague capillaire comme celles des vedettes de l’Âge d’or d’Hollywood. Finalement, j’ai fini par avoir la version Rivière-du-Loup de ce que j’avais demandé , explique en riant Maripier Morin en décrivant ses cheveux gaufrés.

Le volet vestimentaire a été une plus grande réussite : la robe qu’elle s’était procurée avec sa mère chez BCBG à Montréal est la même qu’elle porte dans la vidéo promotionnelle de l’après-bal qu’elle doit animer samedi soir avec Julien Lacroix. Pour moi, à l’époque, c’était comme Gucci , rigole-t-elle.

Comme les jeunes qui terminent un parcours d’études ne pourront pas, comme elle, faire un après-bal dans un champ de Saint-Athanase, Maripier Morin a décidé de recréer un événement du genre sur Facebook. Les profits engrangés lors de cette soirée iront à la Fondation des étoiles, dont elle est porte-parole, dans le cadre d’un projet de recherche spécial sur les effets de la COVID-19 en néonatalité.

Son co-animateur Julien Lacroix a lui aussi partagé ses clichés mémorables sur les réseaux sociaux.

L’après-bal de Julien et Maripier doit être diffusé le samedi 20 juin dès 21h. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook de l’événement.  (Nouvelle fenêtre)

Mathieu Dufour

L'humoriste Mathieu Dufour lors de son bal des finissants. Photo : Courtoisie

L'humoriste verbomoteur, mieux connu sous son surnom de Math Duff, était de tous les comités lors de son passage au secondaire. J’ai été élu président de mon école. Je ne faisais pas grand-chose, mais j’avais vraiment fait des belles promesses pendant les élections. J’étais un politicien-né! , balance l’artiste originaire du Saguenay.

Mathieu Dufour admet que le bal des finissants n’était pas l’événement le plus important pour lui à l’époque. Ce dernier a quand même pris la peine de trouver la cravate orange parfaite pour complimenter sa chemise de la même couleur. Ça faisait un gros punch. Aussi, j’avais l’air d’avoir deux ans , souligne l’humoriste. La soirée s’était terminée de manière traditionnelle, « dans un pit de sable, un bon vieil après-bal du Saguenay! »

Celui qui animera l’avant-bal du Bal Mammouth, présenté à 19 h 30 vendredi en direct sur son compte Instagram  (Nouvelle fenêtre) , aimait l’idée de pouvoir offrir une belle soirée aux jeunes qui terminent leur secondaire en pleine pandémie cette année.

Nadia Essadiqi

Nadia Essadiqi, alias La Bronze, lors de son bal de finissants. Photo : Courtoisie

La musicienne connue sous son nom de scène de la Bronze n’allait certainement pas faire comme tout le monde à son bal de finissants. Les robes de princesse, je trouvais ça vraiment laid , affirme-t-elle.

Originaire de l’Outaouais, Nadia Essadiqi a trouvé sa robe de rêve dans une boutique gothique de Montréal. La jeune adolescente qu’elle était a complété sa robe de velours de style médiéval avec des bottes Doc Martens rouges. Je les porte encore aujourd’hui. C’était tellement plus confortable que des talons hauts! , explique-t-elle.

À l’époque, l’artiste était dans une amitié fusionnelle avec sa meilleure amie. J’étais vraiment ado, je haïssais tout le monde sauf mes amis les plus proches. C’était un moment de célébration et l’occasion de se retrouver entre nous, avant de partir vers le CÉGEP et d’avoir enfin plus de liberté , se rappelle Nadia Essadiqi.

Cette dernière tenait à participer au bal Mammouth, un des nombreux événements créés par l'initiative du même nom, qui vise à faire entendre les voix des jeunes toute l’année grâce à divers projets créatifs. Je trouve ça important de les célébrer, parce qu’on oublie souvent que les jeunes sont des humains à part entière avec des idées aussi valables que celles des adultes. On minimise trop souvent leur apport , martèle-t-elle.

Sarah-Jeanne Labrosse

Celle qui co-animera le bal Mammouth en compagnie de Pier-Luc Funk a quant à elle partagé un cliché éclatant sur sa page Instagram.

Le Bal Mammouth, animé par Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk, doit être diffusé dès 20 h, vendredi,sur les ondes de Télé-Québec et sur les plateformes numériques de la station.  (Nouvelle fenêtre)