Le rhum Old Sam change son logo

La société des alcools de Terre-Neuve-Labrador (SATNL) va changer l’image de marque du Old Sam Rum. La société de la Couronne estime qu’il existe un « problème potentiel » avec ce logo qui représente un homme noir qui rit.

À la lumière de la sensibilisation du public et du débat sur ces questions, la NLC a identifié un problème potentiel avec la marque Old Sam Rum , a déclaré la SATNLSATNL , dans son communiqué.

La société a annoncé qu’elle allait modifier les logos des bouteilles et de la marque.

Dans le climat des manifestations aux États-Unis contre le racisme systémique, les entreprises examinent leurs produits avec des logos et images datés qui reproduisent des stéréotypes.

Le visage d'Uncle Ben's évoque les plantations de coton ou de riz. Photo : Reuters / BRENDAN MCDERMID

Ce problème a été mis en lumière par le personnel d’une manière proactive dans le cadre d’une étude profonde de notre organisation où la diversité et l'inclusion sont encouragées et où les employés sont valorisés et respectés , a ajouté la SATNL.

Cette décision intervient dans un mouvement global où beaucoup d’organisations se penchent sur cet enjeu de reproduction des stéréotypes blessants, créant du racisme, dans l’industrie culturelle et dans l’industrie alimentaire.

Des bouteilles de sirop Aunt Jemima sur un rayon d'épicerie en Californie, le 17 juin 2020 Photo : Getty Images / Justin Sullivan

Par exemple, l’entreprise PepsiCo va changer l’image du sirop et de la préparation pour crêpes, Aunt Jemina, qui dépeint une femme noire travaillant comme domestique dans une famille blanche.

La compagnie Mars Inc. va elle retravailler le logo du riz Oncle Ben qui représente un homme afro-américain qui porte le nom d'un fermier texan.