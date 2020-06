Bunli, un projet pour dialoguer avec les communautés du nord de la Saskatchewan

L’artiste organisait mercredi et jeudi une série d’ateliers à cet effet à l'occasion de sa résidence artistique dans les communautés de Beauval, d'Île-à-la-Crosse et de Patuanak avec le collectif Sans-atelier.

Le projet étant destiné aux élèves, Michèle Mackasey a invité les jeunes Fransaskois à réfléchir au sujet de la colonisation.

Elle a notamment abordé le sujet de l'école résidentielle francophone à Beauval qui a été fondée en 1860, mais qui a fermé ses portes en 1985. L’éducation y était donnée en français au départ par les congrégations des Oblats et des Soeurs grises, avant que le bâtiment soit finalement démoli par la communauté autochtone en 1995.

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  L’école résidentielle de Beauval, qui a été fondée en 1860, a fermé ses portes qu’en 1985. Le bâtiment a par la suite été démoli en 1995. Photo : Centre du patrimoine, La Société historique de Saint-Boniface

Selon le rapport de la Commission de vérité et réconciliation, le système des pensionnats destiné aux enfants autochtones du Canada était un système d’éducation en apparence seulement. Les pensionnats avaient pour but de séparer les enfants autochtones de leur famille afin de limiter et d’affaiblir les liens familiaux et culturels et d’endoctriner les enfants, selon la Commission. Cette dernière affirme également que les pensionnats ont fait partie d’une politique de génocide culturel envers les peuples autochtones.

Une culture qui se perd

Lors de ses premiers voyages à Patuanak, Michèle Mackasey a rapidement constaté que les jeunes peinent à parler le déné, leur langue maternelle. Selon elle, toutefois, leurs parents ne sont pas à blâmer : À l’école, leurs parents ont appris que leur langue n’a pas d’importance dans notre société, [les enfants] ont été punis pour avoir parlé leur propre langue .

Michèle Mackasey se révolte devant le fait que l'éducation dans la langue maternelle ne soit pas plus accessible aux peuples autochtones, alors que c’est un droit pour les francophones partout au pays.

J’ai eu l’occasion d'avoir une éducation dans ma langue, puisque le français est reconnu comme une langue officielle, mais ce n’est pas le cas de beaucoup d'Autochtones. Michèle Mackasey, artiste

Conscientiser les Fransaskois

Michèle Mackasey veut ainsi conscientiser les jeunes Fransaskois à propos du privilège d’avoir accès à l'éducation dans leur langue maternelle et, dans une plus grande mesure, avoir accès à leur culture.

Même s’ils ont des écoles, les jeunes ne peuvent pas ouvrir un livre dans leur langue, en déné, en cri, ou en métchif. Ils sont chanceux s'ils peuvent dire quelques mots en dans leur propre langue , indique-t-elle.

Je vous demande de vous intéresser aux langues autochtones qui sont parlées à travers la Saskatchewan, ça fait partie de notre histoire. Michèle Mackasey, artiste

Les jeunes francophones sont aussi invités à partager un mot pour les enfants des communautés du nord de la province. Ces mots sont par la suite insérés dans de petites fioles remplies de liquide coloré qui seront par la suite assemblées dans une mosaïque qui va représenter le paysage de Sandy Point. C’est en collaboration avec les aînés locaux que Michèle Mackasey a choisi ce lieu traditionnel de rencontre des peuples Dénés, Cris, et Métis.

Michèle Mackasey a créé des oeuvres sculpturales composées de minuscules fioles de verre remplies de liquide transparent coloré, qui forment une image pixélisée. Photo : Michèle Mackasey

Injustices

Ce travail est une façon d’aborder les enjeux de revitalisation des langues autochtones et de la réconciliation pour Michèle Mackasey. Elle s'inquiète toutefois de la situation actuelle : On a des langues qui disparaissent, le Canada ne traite pas les langues autochtones comme importantes .

C’est injuste, ça me rend triste et je trouve ça pathétique que l’on ne parle de la réconciliation que maintenant. Michèle Mackasey, artiste

Michèle Mackasey connaît bien les communautés de Beauval, d'Île-à-la-Crosse, et de Patuanak. Cela fait plus de 30 ans qu’elle se rend régulièrement Patuanak en plus d'y avoir habité. Ses enfants sont d'ailleurs Dénés, et elle visite régulièrement l'endroit encore aujourd'hui.