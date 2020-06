Mort de Samwel Uko : le coroner de la Saskatchewan mènera une enquête

Le premier ministre Scott Moe a fait cette annonce vendredi lors de la période de questions à l’Assemblée législative. Quelques minutes plus tôt, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) de la Saskatchewan, Ryan Meili, avait réitéré sa demande pour une enquête publique.

Ryan Meili ne passe pas par quatre chemins pour exprimer son désarroi quant au tragique destin de Samwel Uko, décédé le 21 mai dernier.

C’est un jeune homme qui a tout fait pour obtenir l’aide qu’il aurait dû recevoir. Au lieu de cela, il a été renvoyé de l’hôpital et il a perdu la vie.

Ryan Meili fait référence au témoignage de l’oncle de Samwel Uko, qui a récemment mentionné que son neveu aurait tenté à deux reprises, le jour de sa mort, d’aller à l’hôpital pour obtenir de l’aide, mais il aurait essuyé un refus chaque fois.

Ce cas tragique doit être utilisé comme une opportunité , dit Ryan Meili : Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer ce qui est arrivé à Samwel Uko, mais nous pouvons faire en sorte que cela n’arrive pas à d’autres.

Un mémorial improvisé a été érigé sur la rive du lac Wascana à Regina, où des témoins affirment avoir vu Samwel Uko entrer dans l'eau le jour de sa mort. Photo : Radio-Canada / Kirk Fraser

En ce qui a trait à la santé mentale, le ministre de la Santé de la Saskatchewan Jim Reiter concède qu’ il est évident que nous devons en faire plus et qu’ il y a beaucoup de travail à faire .

Du même souffle, Jim Reiter a rappelé que la province a investi plus de 30 millions de dollars dans la santé mentale et les dépendances dans son budget 2020-2021 présenté lundi dernier. Le ministre a aussi référé la récente publication du Plan d’action de prévention du suicide Pillars of Life.

Il n’y a pas qu’une seule solution à ce problème et nous avons beaucoup de travail à faire.

Ses amis et ses coéquipiers se souviennent de Samwel Uko pour son grand sourire, sa bienveillance et son amour du football. Photo : Facebook / Remembering Samwel Uko

