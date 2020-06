Le Zoo de Granby ouvre samedi

Plus de 500 personnes ont déjà réservé leur billet pour la réouverture du Zoo de Granby qui est prévue samedi.

Trois mois après la fermeture, la fébrilité est palpable alors que les employés mettent la touche finale pour la grande réouverture.

En raison des mesures sanitaires qui s'imposent, le zoo a revu ses façons de faire, tout particulièrement dans l'aire de restauration. Les tables et les bancs ont été éloignés et des écrans de protection ont été installés aux kiosques.

Également, les longues files d'attente à la billetterie ne feront plus partie du paysage, lors de la réouverture.

On doit passer par le site web pour acheter le billet et réserver sa journée à l'avance , précise Samuel Grenier, le directeur des opérations au Zoo de Granby.

Une expérience plus intime

Le Zoo de Granby, qui accueillait auparavant de 8 000 à 12 000 visiteurs par jour, se limitera lors de sa réouverture à 2500 personnes sur son site.

Le directeur des opérations mise sur le civisme des visiteurs pour que l'éloignement physique de deux mètres soit respecté.

La capacité réduite va aider beaucoup parce que les gens vont se répartir sur tout le site et on va se fier aussi au gros bon sens des gens. Samuel Grenier, directeur des opérations au Zoo de Granby

Des affiches ont aussi été installées pour rappeler aux visiteurs de garder leurs distances.

Quant à eux, le parc aquatique et le parc des manèges demeureront fermés. Le Zoo de Granby attend avec impatience le feu vert pour les rouvrir, ce qui permettrait d'augmenter la capacité d'accueil.

On est impatients de voir quand on pourra rouvrir ces deux attraits-là qui font la différence pour les gens et qui vont nous permettre d'augmenter notre capacité , souligne Samuel Grenier.

Le retour des visiteurs au parc zoologique constitue néanmoins une bonne nouvelle pour les propriétaires qui étaient préoccupés par l'absence de revenus. Les soins apportés aux animaux coûtent à eux seuls 330 000 $ par mois au Zoo de Granby.

Avec les informations de Brigitte Marcoux