Un record de température vieux de 125 ans battu à Carleton-sur-Mer

Plusieurs villes de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont connu des records de chaleurs pour un 18 juin jeudi. Parmi celles-ci, Carleton-sur-Mer, où un record vieux de 1895 a été battu.

Il a fait 36,7 °C dans la municipalité gaspésienne. Le record précédent, datant de 125 ans, était de 33,3 °C.

À Gaspé et au parc national Forillon, il a fait 32 °C, surpassant de seulement un dixième de degré le record de 2006.

Le Bas-Saint-Laurent n’est pas non plus en reste de chaleur.

À Mont-Joli, Environnement et changements climatiques Canada a observé une température de 35,1 °C, alors que la marque maximale précédente était de 32,2 °C en 1949.

À Kamouraska, le mercure a indiqué 33,6 °C, battant le 31,7 °C enregistré en 1949.

À Rivière-du-Loup il a fait 30,9 °C, six dixièmes de plus que le record précédent datant de 2006.

D’autres journées chaudes à venir

Si la Côte-Nord se refroidit après une journée extrême jeudi, la température reste relativement élevée sur la rive sud de l’estuaire du Saint-Laurent.

Les autorités de santé publique du Bas-Saint-Laurent invitent les personnes qui travaillent à l'extérieur à réduire leur rythme de travail et à bien s'hydrater en raison des températures très chaudes prévues aujourd'hui sur la région et particulièrement dans les secteurs de la Matapédia et du Témiscouata.

Les maximums prévus varient de 32 à 35 degrés Celsius, selon les endroits.

Heureusement, des vents de 20 à 30 km/h vont souffler sur la région durant cette période.

Plus globalement, la santé publique recommande à toute la population, mais particulièrement aux personnes plus vulnérables comme les aînés ou les jeunes enfants, de boire de l'eau régulièrement et de se rafraîchir périodiquement, par exemple, avec une serviette mouillée.

Dans un communiqué, la santé publique rappelle qu'il ne faut évidemment jamais laisser un enfant seul dans une voiture ou une pièce fermée par des températures aussi chaudes.

La journée de samedi devrait être plus fraîche partout dans l’Est-du-Québec.

Avec les informations de Denis Leduc