COVID-19 : Le paiement sans contact coûte cher aux commerçants

Depuis le début de la pandémie, les Canadiens utilisent beaucoup moins d'argent comptant et se tournent davantage vers les cartes de débit et de crédit, comme le recommande la santé publique. Selon une étude de Paiement Canada, 53 % des consommateurs utilisent plus souvent une méthode de paiement sans contact dans les commerces depuis le début de la pandémie.

Selon François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec (ARQ), ces frais représentent des dépenses importantes pour les entreprises qui observent, depuis le début de la pandémie, une diminution de leur achalandage.

Pour les paiements par carte de débit, c’est 4 cents par transaction. Mais avec le ''sans contact'', c’est 6 cents en restauration rapide et dans le cas des restaurants réguliers, c’est 7,5 cents, c’est une grosse augmentation , explique M. Meunier.

François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’Association Restauration Québec demande au gouvernement de donner l'aide promise aux entreprises. Photo : Radio-Canada

Le coût par transaction est moindre dans le débit que crédit. Une transaction normale, avec Visa, c’est de 1,59 %, de la transaction. Si on paie en ligne, le prix monte à 2,5 %. François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ

Le Canada serait un des endroits dans le monde où l'utilisation d'argent comptant diminue de façon importante, et ce, même avant la COVID-19, selon Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI).

La pandémie a accéléré cette tendance, les banques ont augmenté le montant qu’on peut utiliser avec l’option ''sans contact'', passant de 100 $ jusqu'à 250 $, les frais pour les marchands augmentent donc. Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la FCEI

Des frais associés aux risques

Les frais de carte de crédit dépendent aussi du risque associé à l’utilisation de la carte et du type de carte, selon M. Guénette.

Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Photo : Radio-Canada

Si on utilise la carte de crédit en insérant et faisant le code PIN, c’est moins que si on fait le tap. C’est parce que les dangers de fraude sont plus élevés avec le tap qu’avec le numéro de PIN , explique M. Guénette.

Avec les transactions en ligne, les frais vont être plus élevés, parce que le risque de fraude est plus élevé , ajoute-t-il. Les compagnies comme Interac n’ont pas augmenté les frais d'utilisation de leur produit, c’est juste qu'il y a beaucoup plus de transactions qui se font aujourd’hui comparativement à avant le début de la pandémie.

Depuis le début de la pandémie, l'utilisation des cartes de crédit a augmenté de 38%. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

M. Guénette explique que depuis le début de la pandémie, l'utilisation des cartes de crédit a augmenté de 38 %. Il se réfère aux résultats d'une étude indépendante réalisée du 17 au 19 avril 2020, par Paiements Canada auprès 1504 Canadiens âgés de 18 ans.

Paiements Canada possède et exploite l’infrastructure de compensation et de règlement des paiements qui sous-tend l’ensemble du système financier et de l’économie du Canada.

Ça s'ajoute déjà à une situation financière qui est difficile parce qu'on n’a pas eu de revenu pendant plusieurs semaines, il faut continuer à payer le loyer, les employés et assurer l'inventaire. Jasmin Guénette, vice-président aux Affaires nationales de la FCEI

La copropriétaire du restaurant Le Resto à Chelsea croit tout simplement que ces frais font partie de ce que ça coûte pour être en affaires . Elle a dû mettre à jour son terminal pour pouvoir offrir le service de paiement sans contact.

Line Boyer, la copropriétaire du restaurant Le Resto à Chelsea dit que les frais associés aux transactions font partie de ce qu'il faut débourser pour être dans les affaires. Photo : Radio-Canada / David Richard

Ce ne sont pas des frais qui nous empêchent de fonctionner , soutient Mme Boyer. On est content que ça existe, c’est une technologie qui fonctionne bien […] mais c’est dommage qu'il n'y ait pas assez de fonds pour sécuriser cette technologie-là .

Quant à François Meunier, il demande au gouvernement du Québec d’offrir l’aide promise aux restaurateurs, notamment la réduction de 25 % des loyers.

Avec les informations d'Audrey Roy