Des voisins s’indignent de la remise en liberté d’un pédophile présumé à Edmonton

Wade Stene, 37 ans, a été arrêté en mars et fait face à six chefs d’accusation, y compris pour enlèvement, agression sexuelle armée et pour avoir proféré des menaces. La police d’Edmonton affirme qu’il a enlevé une fillette qui rentrait chez elle à pied et l’a emmenée dans son véhicule.

Il a été placé en détention en mars. Sa demande de remise en liberté a été refusée en mai, mais la décision a été infirmée vendredi par un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Assigné à résidence

Wade Stene a été libéré mardi et assigné à résidence chez sa mère, dans le quartier McQueen. Il porte un bracelet électronique et a l’interdiction d’entrer en contact avec des mineurs.

La police d’Edmonton a publié un communiqué dans lequel elle juge que la présence de l’accusé crée un risque important pour la communauté. Depuis, l’adresse exacte de Wade Stene a été publiée sur les médias sociaux et des résidents se sont rendus à la maison où il vit.

Agitation croissante

Des policiers ont dû intervenir à la résidence mercredi soir en raison d’une agitation croissante , confirme la porte-parole de la police, Cheryl Sheppard.

Selon l’avocat de Wade Stene, Mark Jordan, la mère de l’accusée aurait été abordée par une demi-douzaine de personnes et au moins une d'entre elles a fait des commentaires menaçants.

L’avocat dit que la police a dû revenir sur place jeudi parce qu’une femme aurait tenté d’entrer dans la résidence pour en faire sortir Wade Stene.

Pétition des voisins

Un voisin dont la fille est amie de la victime alléguée a lancé une pétition demandant que l’homme soit transféré loin du quartier. Jordan DeVries a récolté plus de 3500 signatures dès le premier jour.

La résidente Gretha Abma soutient cette idée. Nous ne comprenons pas pourquoi il n’est plus en prison. Combien de souffrances est-ce que cette famille et cette fillette devront affronter avant que quelque chose soit fait?

Mercredi, la police a retiré la mise en garde de sa page Facebook en raison des commentaires extrêmes qu’elle avait suscités, y compris des menaces de mort.

Protection du public

L’avocat criminaliste Tom Engel reproche à la police d’avoir attiré l’attention des gens sur Wade Stene.

Le Service de police d’Edmonton a écrit sur Twitter : On sait que ça va nuire à sa réputation dans le quartier et que ça va lui causer des difficultés.

Le chef de la police, Dale McFee, défend plutôt la décision en indiquant que le Service de police a l'obligation d'assurer la sécurité publique.