Le mythique bus d'Into the Wild déplacé par hélicoptère pour des raisons de sécurité

Les autorités de l'Alaska ont retiré jeudi d'un sentier isolé, proche du parc national de Denali, le bus rendu célèbre par le livre Voyage au bout de la solitude (Into the Wild) de Jon Krakauer, en 1996, puis par le film Vers l'inconnu (Into the Wild) réalisé par Sean Penn en 2007. Ce véhicule mythique pour de nombreuses personnes était devenu un lieu de pèlerinage.