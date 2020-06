Personnalités historiques controversées : que faire de leurs noms dans les lieux publics?

Tout a commencé en début de semaine avec une pétition qui demandait de retirer le nom de Cecil Rhodes d’une école de Winnipeg. Ce dernier était un homme politique, magnat de la mine et un impérialiste qui a ouvert la voie de l’apartheid en Afrique du Sud.

Quelques jours plus tard, c’est le nom de Mahatma Gandhi qui a refait surface. Une pétition en ligne demande de retirer la statue de l’avocat indien, connu pour son combat pour l’indépendance de l’Inde, qui se trouve sur le parvis du Musée canadien des droits de la personne (MCDP), à Winnipeg. Les auteurs de la pétition accusent Gandhi de racisme et indiquent que la communauté punjabi winnipegoise est perturbée par cette statue.

Une autre pétition concernant Garnet Joseph Wolseley a été lancée. Général britannique du 19e siècle, il a mené plusieurs campagnes de colonisation parmi lesquelles : l’invasion du Manitoba et la suppression de la résistance de la rivière Rouge menée par Louis Riel.

Certains Winnipegois demandent à ce que l’avenue Wolseley, l’école Lord Wolseley et l’école Wolseley, de Winnipeg, soient renommées.

Wolseley a fait partie de ce processus de colonisation qui visait à vider les terres des peuples autochtones afin qu’ils [les colons] puissent prendre leur place et s’y installer , argumente la professeure en études autochtones à l’Université du Manitoba, Emma LaRocque, qui est aussi métisse.

Selon elle, le nom de Wolseley fait partie de la longue liste de noms de colons qui sont affichés à travers la ville de Winnipeg et dans tout le pays.

Il n’y a pas d’endroits où il n’y a pas de colon érigé en héros , insiste Emma LaRocque.

D’autres exemples

Emma LaRocque évoque aussi l’exemple du boulevard Évêque Grandin. Le nom de cet important axe routier de Winnipeg vient du prêtre de l’Église catholique qui a mené la campagne pour les écoles résidentielles , selon la commission de la vérité et de la réconciliation.

La professeure de l’Université du Manitoba aimerait que ces rues et ces institutions soient renommées et que certains monuments soient enlevés pour y mettre à la place des plaques commémoratives avec du contexte historique et des perspectives autochtones.

Une étape importante

Pour le professeur d’histoire à l’Université de Winnipeg Paul Lawrie, renommer ne constitue pas une agression de l’histoire , mais plutôt une étape importante dans le processus d’évolution.

Les critiques disent qu’il s’agit d’effacer l'histoire mais en fait, il s’agit surtout de faire ce que les historiens font, suivre le cours de l’histoire , justifie-t-il.

La conseillère municipale de Daniel McIntyre, Cindy Gilroy, dont la circonscription comprend le quartier de Wolseley, se dit en faveur du changement.

Comme nous travaillons dans le sens de la décolonisation, c’est exactement le type de conversation que nous devons avoir. Je suis en faveur de trouver d’autres noms aux écoles et aux rues afin qu’ils reflètent mieux notre communauté , soutient-elle.

Ne pas les retirer, pour ne pas les oublier

Selon le président de la Fédération des Métis du Manitoba (FMM), David Chartrand, supprimer le nom de ceux qui ont fait du mal aux ancêtres des Métis et des peuples autochtones pourrait mener à leur oubli.

C’est important de garder ces noms afin de pouvoir les utiliser pour informer le public sur la souffrance de nos ancêtres, explique le président de la FMMFMM . Ainsi, nous pouvons mieux raconter notre réelle histoire et faire en sorte que le passé colonial ne se répète pas.

Le commentateur politique Michel Lagacé ne se prononce pas sur le fond, mais il se réjouit de voir que ces questions sont soulevées.

Il faut aussi se demander pourquoi la Ville de Winnipeg a donné le nom de Wolseley à une école. Il s’agit d’une autre époque où on pensait qu’il était important d’honorer les gens qui s’étaient opposés aux Métis de la rivière Rouge , explique-t-il au micro de l'émission Le 6à9.

Selon Michel Lagacé, la question qui se pose est celle des valeurs que la société actuelle souhaite honorer.

La Ville de Winnipeg indique ne pas avoir encore reçu les pétitions.

L’an dernier, la Ville a lancé un programme appelé Redécouvrir Winnipeg. Le but : examiner de nouveau les noms des sites historiques et remédier au manque de représentation autochtone dans ceux-ci. Selon la Ville, les personnes qui y siègeront seront sélectionnées cette année et les recommandations seront émises dans la foulée.

Avec les informations de CBC