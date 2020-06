Pour mieux respirer, une émission sur la diversité et l’inclusion

Pour plusieurs, les tensions raciales aux États-Unis et leurs répercussions à travers le monde ont été l’occasion de prendre conscience de la réalité des personnes racisées. Et cela s’accompagne parfois de tout un lot de questionnements. Pour mieux respirer est une émission spéciale d’une heure qui cherche à entamer un dialogue constructif sur les défis reliés à l’inclusion. Radio-Canada s’est entretenue avec l’animateur Nicolas Ouellet pour discuter de ce projet.

Radio-Canada : Quel est le concept de cette nouvelle émission?

Nicolas Ouellet : Avec tout ce qu’il s’est passé dans les dernières semaines, j’ai senti le besoin qu’on ait une conversation sans culpabilité autour de la question de la diversité et du racisme, mais aussi sur la façon dont on peut l’évoquer ensemble. On va aborder le racisme, et également comment certaines personnes ont évolué dans leur perception de la diversité.

R-C : Qu’est-ce qui t’a donné envie d’avoir ces conversations dans une émission de radio?

N. O. : C’est une réalité avec laquelle je vis depuis 32 ans. Je suis une personne racisée dans un monde majoritairement blanc. C’est aussi la réalité d’avoir grandi comme enfant adopté et donc en dehors de ma culture d’origine.

En voyant les prises de position sur les réseaux sociaux, je me suis demandé si c’était la meilleure façon d’en parler pour mener à une conversation. Si on veut changer les choses, il faut avoir des idées arrêtées, mais il faut aussi ouvrir la porte à la discussion.

R-C : Ce sera une seule émission, mais est-ce qu’il y a de la place pour une série où un rendez-vous récurrent dans lequel on parlerait de diversité et d’inclusion?

N. O. : Je crois qu’on est rendus à point où il faut dépasser l’idée de faire des émissions ou des séries spéciales autour de la diversité. On est peut-être rendus au point où on peut travailler sur des concepts plus constructifs autour de la diversité.

Car ce n’est pas juste une suite de problématiques qu’il faut aborder, ce sont aussi des aspects lumineux sur lesquels il faut braquer nos projecteurs.

R-C : Est-ce qu’il faut absolument que ce soit une voix noire ou une personne de la diversité pour porter ce genre d’émission dans la sphère publique selon vous?

N. O. : Ça peut être une voix autochtone, asiatique ou d’origine d’Amérique latine, etc. Mais oui, je pense que ça doit être une personne issue de la diversité. On a refusé depuis tellement longtemps des opportunités à ces gens, ce serait la moindre des choses que lorsqu’on parle de diversité, ce soit des gens qui font partie de communautés culturelles diverses qui puissent les porter. On est en retard et on doit agir.

R-C : Selon vous, est-ce qu’il y a assez de diversité dans l’industrie du divertissement au Québec?

N. O. : Je ne peux pas me plaindre, ma place est faite. Mais je pense qu’on peut donner accès à une plus grande pluralité de voix. Ce n’est pas juste une question d’identité physique, mais aussi d'éducation et d’identité de genre. On a besoin de normaliser la présence de ces visages et de ces voix dans les médias.

R-C : Qu'espérez-vous laisser avec cette émission?

N. O. : L’introspection. Je pense vraiment qu’avec l’introspection vient la tolérance.

Avec des discours comme celui du premier ministre Legault qui hésite à parler de « racisme systémique » au Québec, on réalise qu’il y a une peur et des difficultés à réaliser que nous avons tous des biais qui guident nos décisions et nos interactions. C’est valable pour moi aussi, comme personne noire.

Si avec cette émission, on réussit à semer la graine de l'introspection et que les auditeurs se mettent à se poser des questions sur leurs propres biais et les moments où ils ont contribué au racisme, puisqu’ils décident de prendre des actions pour changer le futur, on aura gagné.

Pour mieux respirer avec Nicolas Ouellet, le Dimanche 21 juin à 20 h sur ICI RADIO-CANADA PREMIÈRE.

Avec les informations de Christelle D'Amours.