Les visites sont autorisées dans les résidences privées pour aînés sans éclosion de COVID-19

Après avoir autorisé les sorties il y a quelques semaines, Québec autorise cette fois les visites des proches dans les résidences privées pour aînés (RPA) sans éclosion de COVID-19. Un déconfinement qui touche plus de 100 000 résidents au Québec. Des mesures sont également prévues pour les résidences intermédiaires (RI).

Selon les documents obtenus par Radio-Canada, les PDG des établissements de santé (CISSS, CIUSSS) ont reçu hier le plan de déconfinement des RPARPA en vigueur dès maintenant.

Ce plan prévoit notamment pour les RPArésidences privées pour aînés sans éclosion de COVID-19 les visites dans l’unité locative du résident seulement en portant un couvre-visage dans les corridors.

Dès le 26 juin, le personnel offrant des soins (dentaires, hygiénistes dentaires, audioprothésistes, etc...) sera autorisé, tout comme le personnel embauché par le résident ou la famille (coiffeuse, dame de compagnie, etc...).

Les activités de repas à la salle à manger pourront également reprendre en respectant la distanciation.

Les activités de groupe à l’intérieur et à l’extérieur sont également autorisés avec le concept de bulle ou en respectant la distanciation physique .

Dans les CHSLD où des résidents sont atteints de la COVID-19, les visites demeureront interdites.

Sanctions prévues en cas d'infraction

La ministre Marguerite Blais rappelait il y a deux semaines que son ministère préparait l’imposition d’amendes et songeait à aller jusqu’à révoquer la certification des RPARPA récalcitrantes.

Elle constatait que des mesures d’assouplissement déjà en vigueur dans les RPARPA depuis la fin du mois de mai n’étaient pas toujours en vigueur, notamment: le retrait de l’obligation des sorties supervisées, la possibilité de prendre sa voiture, la possibilité de se déplacer dans les commerces pour les achats essentiels, comme la pharmacie, l’épicerie, les boutiques, la permission d' être accompagné d’un proche aidant qui apporte un soutien significatif et la possibilité d’aller jouer au golf.