Geste obscène à l’Assemblée législative : Ryan Meili s’excuse

Avant le début de la période de questions jeudi, Ryan Meili s’est levé pour faire part de ses excuses : J’ai manqué à mon devoir et je m’excuse auprès de vous, les députés de l'autre côté de l'Assemblée législative [ceux du Parti saskatchewanais, NDLR], les députés de ce côté-ci [ceux du NPD] et je m'excuse surtout aux citoyens de la Saskatchewan.

Plus tard jeudi, Ryan Meili s’est excusé une fois de plus avant de rencontrer les journalistes. Il a expliqué que, même s’il était habité d’un fort sentiment de colère, il ne voulait plus discuter de ce geste et qu’il ne le refera plus.

Parfois, quand on est si passionné, on s’emballe et je m’en excuse. Ryan Meili, chef de l'opposition officielle

Ses excuses ont d’ailleurs été acceptées par le gouvernement qui dit que la question est réglée. Le leader parlementaire du gouvernement, Jeremy Harrison, considère que Ryan Meili a fait ce qu’il fallait.

Je n’avais jamais vu un tel geste en 13 ans à l’Assemblée, mais il a présenté ses excuses et nous considérons la question comme étant réglée. Jeremy Harrison, leader parlementaire du gouvernement

Jeremy Harrison a aussi expliqué que l’ambiance [à l'Assemblée législative] varie de jour en jour, mais que l'ambiance n'était pas aussi bruyante qu’autrefois.

Ryan Meili a décrit la journée de mercredi comme étant toxique , et que ses émotions ont pris le dessus lorsque certaines manières d’agir de députés me frustraient et qu’il en a été offensé . Il a toutefois réitéré qu’il n’aurait pas dû réagir avec un geste de la main.

Jeremy Harrison avoue avoir été surpris du geste fait par Ryan Meili (archives). Photo : Radio-Canada

Avec les informations d’Adam Hunter