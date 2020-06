Le feu du secteur Chute-des-Passes prend de l’ampleur

Alors que l’incendie avait une superficie d’environ 4000 hectares jeudi, le feu s’étend désormais sur une étendue de 27 000 hectares.

Selon la porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), Josée Poitras, rien n'indique que le brasier va ralentir sa progression vendredi. La chaleur, le haut taux d'humidité et les vents compliquent le travail des 30 pompiers et des six avions-citernes.

Un avion-citerne servant à éteindre des incendies de forêts. Photo : Radio-Canada

Des équipes d’ailleurs au Québec ont été appelées en renfort et sont attendues sur le terrain.

Le feu, qui n’est toujours pas maîtrisé, se dirige maintenant vers le réservoir Pipmuacan. L’incendie est à une cinquantaine de kilomètres environ.

Il est d'ores et déjà certain que plusieurs chalets auront été emportés par les flammes. La SOPFEU demande aux villégiateurs d'éviter de se rendre dans ce secteur puisque les risques sont trop importants.

L’incendie s’est déclaré mardi. Selon la SOPFEU, il a été causé par l’activité humaine.