Fentanyl trouvé à Windsor-West Hants : deux personnes accusées

Lexus Young, de Windsor, est accusée de trafic et de possession en vue de faire le trafic, et Nateisha States, de Newport Station, est accusée de possession dans le but de faire le trafic.

Les deux femmes âgées de 20 ans comparaîtront en cour provinciale à Windsor à une date ultérieure pour répondre à ces accusations.

La GRC avait publié un avertissement public après les deux surdoses survenues dans la région de Windsor-West Hants. Les drogues avaient été saisies et analysées; la police avait ensuite eu la confirmation qu'il s'agissait de fentanyl.

Selon Santé Canada, le fentanyl est un opioïde très puissant et quelques grains peuvent suffire à tuer quelqu'un.

Des trousses de Naloxone sont offertes gratuitement en Nouvelle-Écosse à toute personne qui est à risque de surdose, ou qui a des proches qui le sont. Ces trousses peuvent inverser temporairement les effets d'une surdose d'opioïde.