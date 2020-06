Un rapport recommande la fermeture de plusieurs installations récréatives de Thunder Bay

Dans un rapport sur la révision des services municipaux, la firme Grant Thornton recommande à la Ville de Thunder Bay d’importantes réductions de coûts, notamment en vendant ou fermant une plage, des terrains de golf et le jardin botanique

Le rapport, qui sera présenté à la réunion du conseil municipal le 22 juin, est déjà disponible pour consultation sur le site web de la Ville.

L'étude a été commandé l'an dernier pour vérifier si la Ville utilise de façon efficace l'argent des contribuables.

Les recommandations incluent :

La fin de l’implication de la Ville dans les services de garderies privés

La vente du stade de Port Arthur

La fermeture de la plage du lac Boulevard

La réduction de certains services sous-utilisés au Complexe des Jeux du Canada

La fermeture de certaines zones du parc Chippewa

La fermeture du Centennial Botanical Conservatory

La fermeture de 8 patinoires extérieures (environ 20 % des patinoires)

La fermeture ou la vente des deux terrains de golf gérés par la Ville

L’installation de nouveaux compteurs d’eau

La dissolution du comité des villes jumelles

Le rapport ajoute que certaines de ces endroits, dont les terrains de golf, pourrait être restaurés à leur état naturel.

Sandra Nunn, membre du groupe Friends of the Conservatory, s’est dit horrifié par la suggestion de la fermeture de la serre.

Je ne peux pas croire que cela soit leur recommandation finale , a-t-elle confié à CBC News. Le jardin botanique est très aimé des citoyens de Thunder Bay. Il s’agit d’un projet patrimonial des générations passées.

Les citoyens de Thunder Bay ont exprimé depuis de nombreuses années qu’ils ne voulaient pas qu’il soit fermé. Sandra Nunn, membre du groupe Friends of the Conservatory,

Le rapport formule également un certain nombre de recommandations internes concernant les départements de la ville chargés des technologies de l’information, de la gestion du parc automobile et des ressources humaines.

Le rapport recommande par ailleurs à la ville de maintenir son nombre actuel de terrains de camping municipaux, car ils sont rentables.

Estimation de certaines des économies

Ce ne sont pas toutes les recommandations formulées par Grant Thornton qui contiennent les détails sur les économies annuelles que la ville réaliserait si le changement suggéré était effectué, mais certaines incluent de telles informations.

Par exemple, la fermeture du Stade de Port Arthur permettrait à la ville d’économiser environ 113 000 $ par an, selon le rapport, et la ville pourrait économiser environ 230 000 $ par an en se séparant du jardin botanique.

La fermeture des deux terrains de golf entraînerait des économies d’environ 100 000 $ par an, tandis que la suppression du comité des villes jumelles permettrait à la ville d’économiser environ 18 000 $ par an.