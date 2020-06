COVID-19 : Des chercheuses étudient l'impact sur la santé mentale des enfants

Dans cette étude, les chercheuses Chantal Camden de la Faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke et Catherine Malboeuf-Hurtubise, du Département de psychologie de l'Université Bishop's souhaitent également accorder une attention particulière aux jeunes qui vivent avec un handicap ou une maladie chronique.

Les chercheuses feront d'abord une revue de la littérature scientifique, avant d'aller à la rencontre de parents.

On veut aussi aller parler aux parents directement, voir c'est quoi leur expérience de traverser les périodes préconfinement, pendant le confinement, post confinement, qu’est-ce qu'elles ont noté sur les enjeux liés à la santé mentale de leurs enfants. Catherine Malboeuf-Hurtubise, Département de psychologie de l'Université Bishop's

L'étude qui a débuté dès les premières semaines de juin se poursuivra jusqu'à l'automne. Le résultat des recherches qui sont effectuées sera remis à la santé publique.

C'est l'idéal de travailler en partenariat avec les gens à la santé publique pour aider à documenter ce qui se passe sur le terrain et voir si ça peut influencer la prise de décision par après , explique la chercheuse.

Après seulement quelques semaines de recherche, Catherine Malboeuf-Hurtubise estime qu'il est encore trop tôt pour tirer de premières conclusions. En tant que clinicienne, elle constate toutefois que la crise a été lourde à porter pour beaucoup de familles.

On voit une certaine détresse qui s'exprime surtout chez les parents, parce que ça a nécessité tout un réaménagement de la routine quotidienne d'avoir les enfants à la maison. Catherine Malboeuf-Hurtubise, Département de psychologie de l'Université Bishop's

L'Université Bishop's, le Centre de recherche du CHUS et l'Université de Sherbrooke feront équipe dans ce projet de recherche qui a été rendu possible grâce à l'obtention de fonds de l'Institut de Recherche en Santé du Canada dans le cadre de l'Initiative sur la santé mentale et la COVID-19.

Les chercheuses sherbrookoises seront aussi épaulées par des scientifiques de McGill, de l'Université du Québec à Trois-Rivières, de l'Université de Montréal et du ministère de l'Éducation.