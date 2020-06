Une vague de chaleur qui se poursuit dans le Nord-Est

Des températures d’environ 30 degrés Celcius sont prévus vendredi, en raison d’une masse d’air chaud qui couvre la région.

Certains de ces avertissements sont en vigueur depuis mercredi.

Tout en maintenant la distanciation physique, rendez souvent visite à vos voisins, vos amis et vos parents plus âgés, en particulier à ceux qui souffrent d’une maladie chronique, afin de vous assurer qu’ils sont au frais et qu’ils sont hydratés , a déclaré Burgess Hawkins, gestionnaire à la Division de la protection de la santé de Santé publique Sudbury et districts.

Le bureau de santé publique rappelle de boire beaucoup d’eau, d’éviter de s’exposer au soleil et de porter un chapeau à large bord et des vêtements amples de couleur pâle à l’extérieur.

De l’air plus frais arrivera samedi.