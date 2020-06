Rentrée scolaire : l'Ontario dévoilera son plan cet après-midi

Le point de presse provincial est prévu à 13 h.

Les écoles élémentaires et secondaires en Ontario ont été fermées jusqu'à l'automne à cause de la COVID-19. Depuis le printemps, les élèves ont accès à la place à quelques heures de cours en ligne par semaine.

Le ministre Lecce avait promis d'annoncer avant la fin du mois son plan pour le retour en classe. Il a indiqué par le passé que la santé et la sécurité seraient ses priorités.

La Fédération des enseignants de l'élémentaire (FEEO) a dévoilé, jeudi, 40 recommandations pour assurer une rentrée « sécuritaire ».

Parmi ces recommandations :

La santé et la sécurité des élèves, des éducateurs, du personnel et de leur famille respective devraient être la priorité pour décider quand et comment les écoles rouvriront.

Sam Hammond, président de la FEEO