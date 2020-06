Jeux de l'Acadie 2020 : la finale sera bientôt présentée en ligne

La Société des Jeux de l’Acadie s’était résignée, en mars, à reporter la finale en 2021 à cause de la COVID-19. Mais elle se voyait mal arrêter ainsi une tradition qui remonte à 40 ans.

Après en avoir discuté avec divers comités et les délégations des régions participantes, les intervenants ont convenu de présenter une finale virtuelle. C’est en quelque sorte un hommage à la jeunesse acadienne, aux bénévoles et au comité organisateur, ainsi qu’un clin d’oeil aux jeunes athlètes qui, l’an prochain, seront trop âgés pour participer aux Jeux de l’Acadie.

La finale des Jeux de l'Acadie est habituellement le plus grand rassemblement annuel de la jeunesse acadienne. Photo : Radio-Canada / Vincent Lehouillier

Le directeur général de la Société des Jeux de l’Acadie, Luc Arseneau, indique qui va prendre les choses en main.

Le comité jeunesse, le comité relève du CCNB, le Collège communautaire, qui forme la jeunesse, les futurs entraîneurs, les futurs leaders en Acadie et qui a décidé : "Nous, on va prendre les choses en main. On va organiser ça. On va organiser quelque chose de cool, comme on dit, pour les jeunes." C’est pour ça qu’on en est venu à une finale virtuelle avec différents concours qui ont lieu durant la semaine , explique Luc Arseneau.

La programmation virtuelle est prévue du 24 au 28 juin. La cérémonie d’ouverture sera en ligne. On présentera des capsules pour faire connaître les municipalités de Saint-Jean et de Quispamsis, qui devaient accueillir la jeunesse acadienne selon le plan original. Les organisateurs prévoient aussi un gala virtuel, des surprises et des défis sur les médias sociaux.

Chaque défi sera annoncé la soirée d’avant par le comité jeunesse. Ce sera différents défis. Même qu’on a vu qu’Acajoux a créé son fameux compte Tik Tok lui aussi cette année. Il y aura des danses avec lui, toutes sortes de trucs comme ça que les jeunes, le comité de la relève, nous préparent. Il y aura aussi des entrevues avec des anciens des Jeux de l’Acadie que les jeunes ont réalisées , précise Luc Arseneau.

En participation aux divers concours, les délégations pourront accumuler des points. Le prix de l’amitié sera décerné à la fin de l’événement.

La mascotte des Jeux de l’Acadie, Acajoux, est toujours présentée comme un exemple pour les jeunes. Il ne faudra donc pas s’étonner de la voir en ligne porter un masque non médical, ajoutent les organisateurs.

Avec les renseignements de François Vigneault