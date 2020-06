20 ménages actuellement à la recherche d’un toit à Sherbrooke

Le président de l’association, Alain Roy, craint que ce chiffre puisse même augmenter. Vendredi et lundi, on a des rencontres et on prévoit facilement être autour de 25 ménages locataires. C’est encore plus que l’année dernière , explique M. Roy lors d’une entrevue à l’émission Écoutez l’Estrie.

À Écoutez l'Estrie : Crise du logement en vue à Sherbrooke

Selon M. Roy, cette situation serait causée par le manque de logements sociaux dans la Ville. Il croit que pour résorber le problème, environ 300 logements sociaux devraient être construits chaque année sur cinq ans. Il regrette que seulement une centaine de logements sociaux aient été construits à Sherbrooke ces dernières années.

D’après Alain Roy, le problème à Sherbrooke n’est donc pas une pénurie de logements, mais bien un manque d’habitations abordables pour des personnes à faibles revenus. On a bien beau avoir des logements, mais lorsqu’ils regardent la liste, ils nous disent qu’ils ne sont pas capables de payer ça , poursuit-il.

La semaine dernière, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest a annoncé le soutien du supplément au loyer d’urgence. À la grandeur du Québec, environ 1800 ménages pourraient avec droit à ce programme qui permet de combler la différence entre le prix mensuel du logement et la capacité de payer du locataire.