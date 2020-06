Une première soirée ciné-parc presque à guichets fermés à Québec

Le stationnement du marché peut accueillir 125 véhicules pour cette formule de ciné-parc privé qui voit le jour en cette période de crise sanitaire. Des clients pouvaient tenter leur chance et acheter un billet de dernière minute jeudi soir.

Ça fait deux ans que je travaille sur l’idée et j’essaie même d’avoir un ciné-parc fixe, mais là, avec la COVID-19, on a pu aller de l’avant et j’ai eu un permis temporaire , explique le propriétaire du Marché Jean-Talon, Patrick Lessard.

Le stationnement accueillera familles et amis au cours des deux prochains mois, avec des projections de films, mais aussi des soirées musicales.

On a confirmé Marjo le 24 juillet, et le 24 juin, on a un hommage à Éric Lapointe. Et le 1er juillet, ce sera un hommage à Linkin Park , précise le propriétaire.

Le propriétaire du Marché Jean-Talon, Patrick Lessard Photo : Radio-Canada

Son permis est d’une durée de 90 jours, donc les soirées pourraient se poursuivre durant un troisième mois, si l’initiative s’avère rentable.

Les distributeurs sont au rendez-vous

Cette semaine, l’idée de l’administration Labeaume de mettre en place des ciné-parcs gratuits pour les résidents au cours de l’été a fait couler beaucoup d’encre.

Même que le projet d’en installer trois dans la ville semble être paralysé pour le moment, en raison d’une mésentente entre la Ville et les distributeurs de films.

Le ciné-parc privé Jean-Talon, lui, ne semble pas avoir eu ce problème.

Le réalisateur du premier film présenté jeudi soir était même sur place. Bruno Lachance, qui a réalisé Bob Bissonnette : Rockstar pis pas à peu près était heureux de voir son film à l’extérieur dans la ville natale de la vedette du documentaire.

Bob Bissonnette, un joueur de hockey et musicien qui a fait vibrer les bars et salles de spectacle, a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère en 2016.

C'est l’fun de voir le film comme ça dans un événement comme ça. Ça fit avec le personnage de Bob, qui lui aussi créait des événements. Et en plus, c’est ma fête. C'est le plus beau cadeau que je pouvais avoir.

D’autres films, surtout familiaux, seront présentés jusqu’à dimanche. La programmation reprend le samedi suivant.

Une petite famille profite d'une soirée au ciné-parc du Marché Jean Talon. Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Une première pour une famille de Québec

Les premières personnes arrivées sur le site jeudi étaient une petite famille dans une camionnette noire.

Moi, je suis contente, j’avais peur de ne pas avoir d’activité cet été , souligne la mère avec trois petits garçons, Nancy.

On voulait être sûr d’avoir une bonne place , ajoute-t-elle.

C’est la première fois que Nancy et son conjoint regardent un film au ciné-parc.

Le propriétaire du Marché Jean-Talon rappelle que l’activité a lieu grâce aux profits effectués par son entreprise depuis de nombreuses années.

Pas de subventions, rien, et on voit que les gens veulent en faire un happening, alors nous, si c’est rentable, on continue , indique Patrick Lessard.

Ça commence plutôt bien, la soirée a presque eu lieu à guichets fermés, jeudi soir.

Avec les informations de Claudia Genel