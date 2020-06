Un été plus chaud que la normale prévu en Colombie-Britannique

Malgré des mois de mai et de juin plus froids et pluvieux, les météorologues prévoient que cette tendance s’inversera et que les températures en juillet et en août seront au-delà de la normale pour cette période de l’année.

On va voir des températures au-dessus de la normale pour la fin du mois de juin et forcément pour juillet et août , affirme Armel Castellan, météorologue avec Environnement et changement climatique Canada. À la longue, on voit des températures au-dessus des normes sur la totalité de la saison.

M. Castellan affirme que cette prévision s’applique à la plupart de la province, sauf pour le nord-est dans la région Peace et de Fort Nelson où les températures seront probablement en dessous de la normale.

Les météorologues ne peuvent pas prévoir le montant de précipitations avec la même précision. Cependant, Armen Castellan explique que les mois de mai et juin ont été plus mouillés que d’habitude et que certaines régions ont déjà vu tomber 100 % du taux normal de précipitations pour le mois de juin dans ses deux premières semaines.

D'une certaine façon on a mis un grand délai sur le départ de la saison des feux de forêt et c'est une très bonne chose , note ce dernier.

Cette saison atteint habituellement son point culminant dans la deuxième moitié de juillet et en août.

Par ailleurs, Armen Castellan signale aux Britanno-Colombiens de rester conscients du danger posé par la foudre, surtout pour ceux qui voyagent dans l’intérieur de la province.

Des Canadiens tous les étés sont fatalement atteints par la foudre , dit-il.

Il suffit de prendre des précautions comme rentrer dans un immeuble ou dans un véhicule aussitôt qu’on entend gronder le tonnerre, explique le météorologue.