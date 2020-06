Le port du masque pourrait être obligatoire si les circonstances l'exigent, dit Arruda

De passage à l'émission 24/60, sur les ondes de RDI, le directeur national de santé publique a répété que la politique actuelle était que le port du masque était « fortement recommandé », notamment pour éviter que des personnes contaminées, qu'elles soient symptomatiques ou non, puissent disséminer des gouttelettes de salive et d'autres fluides qui contiendraient des traces du coronavirus responsable du COVID-19.

Cette recommandation est destinée aux circonstances où il est impossible de respecter les consignes sur la distanciation sociale, notamment dans le transport collectif.

Va-t-on le rendre obligatoire? Nous en train de faire des analyses; tous nos experts ne l'ont pas recommandé , a-t-il déclaré.

Selon M. Arruda, obliger le port du masque aurait notamment des « effets pervers » et des « problèmes » chez certaines populations. Faudrait-il prévoir des masques pour les leur fournir? , s'est-il demandé.

On va voir ce que l'avenir nous réserve. On compte présentement sur la conviction, et s'il faut contraindre, on va contraindre.

Dr Horacio Arruda