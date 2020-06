Le Calgary Underground Film Festival a lieu, mais en ligne

C’est le retour du Calgary Underground film festival (CUFF) et, oui, il a lieu du 22 au 28 juin, mais cette fois en ligne. Les films seront disponibles dans l'ensemble de la province, mais limités à ceux qui achèteront leurs billets en Alberta. Et, nouveauté de cette année, un ciné-parc. Alors installez-vous bien dans le confort de votre canapé ou de votre voiture et embarquez dans l’aventure du CUFF, et soyez prêt à visionner des films hors du commun!

Ce qui fait l’attrait de ce festival underground ce sont les films de tous genres : horreur, expérimental, animé, documentaire, drame ou science-fiction; il y en a en général, pour tous les goûts.

Cette année un peu moins de films sont présentés, mais il y a tout de même 29 longs métrages et 41 courts métrages qui proviennent de partout dans le monde.

Amy Darling, également productrice, a commencé à travailler au CUFF, la deuxième année du festival, il y a 16 ans. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

On présente deux films en français cette année, on est vraiment excités, vraiment contents de ça, s'exclame Amy Darling, membre du conseil d'administration du festival. Un des films est sur l'icône de mode, Pierre Cardin, mais l’autre, j’avoue, est un peu différent, voire particulier. C’est vraiment un film typique du festival, parce que c’est hors de l’ordinaire... Le film s’appelle Mon nom est Clitoris.

Mon nom est Clitoris

Le film, une co-production franco-belge, a été présenté à plusieurs festivals en Europe l’été dernier, mais c’est sa première en Amérique du Nord. Le deux réalisatrices du long métrage, Lisa Billuart Monet et Daphné Leblond, se sont rencontrées à l’université en Belgique, dans le programme cinéma, en 2016.

Les deux coréalisatrice du film "Mon nom est Clitoris", au Festival international du film francophone de Namur, à l'été 2019. Photo : Zoe Piret

Elles ont décidé de réaliser leur premier film : une conversation entre copines qui discutent de leur sexualité, de la masturbation et de l’orgasme, depuis leur naissance. Un sujet qui s’est en quelque sorte imposé à elles…

En fait, on se destinait pas à ça. Mais quand on a eu cette conversation, on s'est dit que le sujet devenait vraiment envahissant dans nos vies, explique Daphné Leblond. Qu’il y avait des idées préconçues (par rapport à l’orgasme féminin) des questions ou des choses qu'on trouvait assez absurdes, notamment les deux choses principales : pourquoi l'obligation de la pénétration, surtout avec les hommes, et pourquoi l'interdiction de la masturbation? On avait plus de 20 ans et on ne comprenait toujours pas pourquoi c'était là. Et on s'est dit c'est probablement le cas pour toutes les femmes et donc, on a voulu vérifier notre hypothèse de départ...

Selon les réalisatrices, c'est très courant que des situations qui semblaient individuelles soient en fait sociologiques. Le film fait réfléchir à l’image de la femme, sa sexualité et les tabous imposés par la société.

Daphné Leblond : «On n'attend pas des hommes qu'ils nous apprennent notre propre anatomie; ce qui est fou c'est de se dire que beaucoup de femmes, elles-mêmes, ne s'y connaissent pas vraiment.» Photo : CUFF

Mon nom est Clitoris a été bien reçu lors de festivals européens, du même genre que le CUFF, festivals qui attirent un public plus averti. Mais aussi, comme l’explique Daphné, il faut vouloir y aller quand le film porte ce titre…

Pour que quelqu’un aille déjà au cinéma, aille à la caisse et dise au comptoir, j’aimerais aller voir Mon nom est Clitoris, c’est déjà une étape, c’est ça qui est fou, même ce mot, les gens n’ont pas envie de le dire à voix haute… partage Daphné. Alors ça fait un tri. Mais une fois, on a été invitées à participer à une séance surprise alors là, les retours ont été beaucoup plus durs. Parce que d'habitude on a un public assez convaincu et acquis à la cause, alors ça n’apporte pas la même réaction. Parfois les gens nous parlent de génération ou de phénomène de génération…

Le film est présenté en ligne du 23 au 28 juin.

Dead Dicks

Un autre film attendu par les organisateurs c’est le film montréalais, Dead Dicks, qui a remporté plusieurs prix, dont le prix du public du meilleur film canadien, au festival montréalais Fantasia et le prix du meilleur film étranger au Festival international du film de San Francisco. Ce sera une première Albertaine et certains critiques l'ont même qualifié digne des films de Cronenberg.

Chris Bavota et Lee Paula Springer, un couple de Montréal, ont réalisé et écrit le scénario. Ce long métrage à petit budget (25 000$) est leur première coproduction.

Le couple a fait plusieurs courts métrages dans le passé, mais "Dead Dicks" est leur premier long métrage. Photo : Courtoisie Lee Springer

L’idée, quelque peu farfelue, est venue de Chris, il y a quelque années et a tranquillement germé pour donner Dead Dicks; Dicks faisant référence ici au diminutif anglais du prénom Richard.

Le film raconte l’histoire d’une jeune femme Becca qui aide son frère Ritchie (Dick) qui est atteint de troubles psychologiques. Elle doit annoncer à son frère qu’elle a enfin été acceptée à l’université, pour devenir infirmière, mais devra étudier à l'extérieur de la ville. Entre temps elle reçoit plusieurs appels et messages de Dick. Elle se rend à son appartement pour y découvrir son corps inerte; son frère s’est suicidé. Sous le choc, elle se retourne et voit son frère, nu, très détendu et bien vivant. Les deux passeront une nuit bien particulière.

La soeur et le frère chercheront à comprendre le comment et le pourquoi, du retour de Dick, sans fin. Photo : Courtoisie Lee Springer

Au départ, c’était deux colocs mais on a voulu rendre ça un peu plus intéressant en incorporant la relation soeur et frère, explique Lee Springer. Et au moment de l’écriture, malheureusement on a eu plusieurs amis et membre de la famille qui ont vécu des crises de santé mentale alors c’était dans nos pensées aussi. C’était pas le but d’en parler mais puisqu’on le vivait c’est sorti dans le film.

Le film expose la maladie mentale et ceux qui en sont atteint, mais aussi ceux et celles qui aiment et aident ces personnes, et en souffrent.

Dead Dicks est présenté du 23 au 28 juin.

Malgré toutes ses tentatives de suicide, Dick revient toujours à la vie. Photo : Courtoisie Lee Springer

Le Calgary Underground Film Festival sera en ligne du 22 au 28 juin 2020. Les billets seront disponibles en ligne, mais seulement pour les Albertains. Certains films peuvent être vus à différents moments, en ligne, d’autres par contre n’auront qu’une seule représentation.

Il y aura également, après certains films, une période de questions pour discuter avec les réalisateurs qui seront en direct.

Pour ce qui est du Ciné-Parc malheureusement tous les billets se sont venus en une heure.

Pour le programme et prix des billets, consultez: www.calgaryundergroundfilm.org  (Nouvelle fenêtre)